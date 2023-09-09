İki kentte denize girmek yasaklandı!
Sakarya ve Ordu'da, elverişsiz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Sahildeki cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Elverişsiz koşullar nedeniyle kaymakamlıklar bugün denize girilmesini yasakladı.
CANKURTARANLARDAN UYARI
AA'da yer alan habere göre sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uyarısı doğrultusunda rüzgar nedeniyle denizde dalgalar, sahillerde de rip akıntısı oluştuğu belirtildi.
ORDU'DA YASAK 1 GÜN
Açıklamada, bu nedenle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı il genelinde denize girilmesinin bugün yasaklandığı kaydedildi.