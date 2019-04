2014 yılında over (yumurtalık) kanserine yakalanan 61 yaşındaki Nilgül Erkenci, büyük bir ameliyat geçirdikten sonra kemoterapi almaya başladı. Tam 'Hastalığımdan kurtuluyorum' derken, bir yıl sonra yeniden aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. Dördüncü evre over kanserine rağmen hayata tutunmayı başaran Erkenci, "Moral çok önemli. Kendinizi düşünüyorsanız, yaşamak istiyorsanız moralinizi yüksek tutmanız lazım" dedi.

HER ŞEY KASIK AĞRISIYLA BAŞLADI

Nilgül Erkenci, "İlk şikayetim kasık ağrısıydı. 'Geçer' diye düşündüm ama şikayetlerim devam edince kızım 'hastaneye gidelim' dedi. Gittiğimiz hastane, bizim daha büyük bir hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi. Ertesi gün başka bir hastaneye gittiğimizde son evre yumurtalık kanseri olduğumu öğrendim. Üç dört ayrı hastaneye gittik, yine aynı şeyi söylediler. 2014'ün Haziran ayında altı saat süren çok büyük bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan üç ay sonra da kemoterapi almaya başladım. O gün bugündür kemoterapi alıyorum" dedi.

Nilgül Erkenci, kızı ve doktoruyla...

"KEMOTERAPİYLE ATLATABİLİRİZ SANDIM AMA ATLATAMADIM"

Erkenci, "Hastalığımı duydum, çok kötü oldum. O ana kadar sanki kanser çok yaygın değil gibiydi, ben kanser olduktan sonra daha çok ilgimi çekmeye başladı. Çok üzüldüm, çok korktum. Doktorum ameliyatın şart olduğunu, bir gün bile gecikmemem gerektiğini söyledi. Ben çok evhamlı, pimpirikli bir insanımdır. Ameliyatı oldum, ardından kemoterapiye başladım ama o dönemlerde moralim çok bozuktu. İlk zamanlar yediğimden, içtiğimden bir tat almıyordum. Kemoterapi sonrası saçım, kaşım dökülmeye başladı. Bu da insana üzüntü veriyor. Ben çok takılmazdım böyle şeylere ama insan takıyor. Kemoterapiye bir yıl ara verdim, bir yıl sonra yine bulantılarım oldu. Hastaneye gittik, CA (Kanser antijeni)'larım 350-400'lere çıkmış. Kanserim tekrarlamış. Yeniden kemoterapi almam gerektiğini söylediler. Yine kemoterapiye başladım, PET'e girdim ve tekrar ameliyat olmam gerektiği söylendi, başta yanaşmadım ve kemoterapiyle atlatabiliriz sandım ama atlatamadım. Yine ameliyat oldum, şimdi çok şükür iyiyim" diye konuştu.

Nilgül Erkenci, kanserle mücadelesini Habertürk Sağlık Editörü Demet Demirkır'a anlattı

"HAYATA SIMSIKI SARILSINLAR"

Kanserle mücadele eden hastalara da önerilerden bulunan Erkenci, "Moral çok önemli. Bu, insanın elinde değil ama kendinizi düşünüyorsanız, yaşamak istiyorsanız, bu rahatsızlığı üzerinizden atmak istiyorsanız moralinizi çok yüksek tutmanız lazım. Hayata sımsıkı sarılsınlar, bunu düşünmesinler. Destekçiler de, aile huzuru da çok önemli. Benim kızım en büyük destekçim. Doktorumun bana 'Prensesim geldi' demesi bile mutluluk veriyor. Allah bu yolda olan herkese acil şifalar versin. Tedavilerini aksatmasınlar, kontrollerini her ay yaptırsınlar. Bu hastalığa yakalanmayan gençler bile kontrollerini yaptırsınlar" dedi.

DÖRDÜNCÜ EVREDEYKEN TEDAVİ ALMAYAYA BAŞLADIĞI HASTALIĞINI YENDİ

İstinye Üniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Can, "Hastamız 2014'ün Haziran ayında over kanseri tanısıyla ameliyat edildi. Operasyondan birkaç ay sonra altı ay süren adjuvan tedavi-tamamlayıcı kemoterapi verdik. Bir yıl tedavisiz takibin ardından hastamızın hastalığı nüksetti. Tekrar ameliyat olmasını önerdik ama hastamız başta yanaşmadı, kemoterapi verdik. 2018'ün Eylül ayına kadar farklı kemoterapiler aldı ama hastalık artmaya başlayınca hastamızı ikinci bir ameliyat için ikna ettik. Hasta ameliyat oldu, yedi aydır da herhangi bir tedavi almıyor. Dördüncü evre kanserken tedavisine başlanmıştı, şu an kanseri yenmiş görünüyor ama takiplerimize devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

YUMURTALIK KANSERİ EN ÖLÜMCÜL JİNEKOLOJİK KANSERLERDEN BİRİ...

Haber: Demet Demirkır

Kurgu: Caner Arıpişirici