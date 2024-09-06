İki kişi devrilen vincin sepetinde! Ölümle burun buruna!
Ankara'da dış cephe malzemesi taşıyan bir vincin devrilme görüntüsü ortaya çıktı. Dehşet anlarında vincin sepetinde bulunan iki kişi şans eseri ölümden döndü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde binaya dış cephe malzemesi taşıyan vincin devrildiği anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre görevli 2 kişinin vincin sepetiyle birlikte yere düşmesi de görüntüde yer aldı.
VİNCİN AYAĞI KAYDI
Olay, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Yetkin Sokak'ta meydana geldi.
'Rüya Residence' isimli binanın 3'üncü katına dış cephe yalıtım malzemesi taşıyan Soner Lökbaş yönetimindeki vinç, yere sabitlenen ayaklarından birinin kayması sonucu devrildi.
ŞANS ESERİ YARALANMADILAR
Bu sırada vincin sepetinde bulunan 2 kişi, yere çakıldı. Olay anı, anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntüde vincin devrilmesi ve 2 kişinin sepetle birlikte yere düşmesi yer aldı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.