Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Ören Sokak'ta bulunan bir kahvehanede 31 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen cinayet olayının yargılanmasına başlanıldı. Edinilen bilgiye göre yılbaşı gecesi kahvehanede birlikte alkol alırken İlhani Ayğan (50) ile tartışan Talip Atalay (37),aynı sokakta bulunan geceleri kaldığı yazıhaneye giderek aldığı pompalı tüfekle İlhani Ayğan ve kardeşi Kıyas Ayğan’a (45) defalarca ateş etti.

CİNAYETTEN SONRA 'ALEM'E DEVAM

İHA'da yer alan habere göre Atalay’ın internet üzerinden aldığı pompalı tüfekle, başından ve karın boşluğundan vurulan iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sonrasında Atalay’ın arkadaşları M.D., M.M., F.Y. ve S.A. ile alem yaptığı evde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

İki kardeşin katil zanlısı olarak yargılanan Talip Atalay’ın ve kendisine yardım ettiği iddia edilen M.D., M.M., F.Y. ve S.A. isimli şüphelilerin yargılanmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasında olayda hayatını kaybeden İlhani Ayğan ve Kıyas Ayğan’ın kardeşi Bektaş Ayğan, katil zanlısı Talip Atalay ve tutuksuz yargılanan M.D., M.M., F.Y. ve S.A. isimli şüpheliler hazır bulundu.

"GİT LAN BURADAN' DEDİ"

Duruşmada yaptığı savunmada, iki kardeşi öldürmek istemediğini söyleyen Atalay, alkollü olduğu için olayı tam olarak hatırlamadığını iddia etti. Atalay, “Kahvehaneye gittim. İlhani ile birkaç tanıdığım vardı. Alkol alıyorlardı. Davet edilince oturdum. Ben de alkol almaya başladım. Mardin’de olan oğlumun yanına gidecektim. Bu sırada masada olan Mustafa Y.’den borç para istedim. O sırada İlhani, ‘Git lan buradan, bizim keyfimizi kaçırma’ dedi. Ben de ‘Lan deme’ dedim. Sonra ben dışarı çıktım. 100 metre ileride bulunan yazıhaneme gittim. İnternetten aldığım tüfeği aldım. İlhani’yi dışarı çağırdım. Kapının önünde üstüme doğru yürümeye başladı. Ben de korkutmak amaçlı ayağına ateş açtım. Silah otomatikteymiş. Kaç el ateş açtığımı hatırlamıyorum. İkisini de öldürme amacım yoktu. Bir anda ikisi de yere yığıldı. Pişmanım” dedi.

"CİNAYET İŞLEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ"

Atalay’ın savunmasının ardından katil zanlısının olay sonrasında yanına gittiği iddia edilen M.D. dinlenildi. Savunmasında Atalay’ın cinayet işlediğini bilmediğini iddia eden M.D., evde oturduğu sırada Atalay’ın gelerek kendisini İzmit Akpınar Mahallesi’ne götürmek istediğini söylediğini belirtti. Daha sonra Atalay ile birlikte M.M.’nin olduğu S.A.’nın evine yılbaşını kutlamak amacıyla gittiklerini iddia eden M.D., “M.M.’yi yılbaşını kutlamak için aradım. S.A.’nın evinde olduğunu söyledi. Sonra biz de oraya gittik. Eve girdik, 10 dakika kaldıktan sonra ben lavaboya girip çıkmamın ardından evden dışarı çıktık. Talip’i orada bıraktım. Ben eve döndüm. Polisler geldi sonra. Talip cinayet işlediğini söylememişti bana” diye konuştu. Diğer sanıklar da cinayetten haberdar olmadıklarını ifade etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yapılan savunmaların ardından Talip Atalay’ın kendisine kışkırtıcı ithamlarda bulunduğu iddia edilen İlhani Ayğan ile hiçbir suçu olmayan Kıyas Ayğan’ı öldüren Atalay’ın ve katil zanlısını sakladığı iddia edilen S.Y.’nin hapis ceza ile yargılanması, diğer sanıkların ise beraati istenildi. Daha sonra mahkeme heyeti kararın belirlenmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.