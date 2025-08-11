Habertürk
        İki kızını bıçaklayıp intihar etti | Son dakika haberleri

        İki kızını bıçaklayıp intihar etti

        İzmir'de Havin Gün, kızları Avşin ve Nevşin Gün'ü bıçakladıktan sonra intihar etti. Çocuklardan biri hayatını kaybetti diğerinin ise hayati tehlikesi sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 19:41 Güncelleme: 11.08.2025 - 19:41
        İzmir'de Havin Gün, iki kızından Avşin Gün'ü (2) bıçakla öldürdü, Nevşin Gün’ü ise (3) ise yaraladı, ardından aynı bıçakla intihar etti.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Salimbey Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Havin Gün, kızları Avşin Gün ve Nevşin Gün’ü bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendine de sapladı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        BİR ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Minik Avşin burada hayatını kaybederken, ablası Nevşin Gün ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne, annesi Havin Gün ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Havin Gün de sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Tedavisi süren Nevşin Gün'ün ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba C.G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

