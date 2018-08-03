Kocaeli'de 10 yıl boyunca iki yeğenini taciz ettiği öne sürülen S.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki genç kızın 7 yaşından bu yana tacize uğradıkları iddia edildi.



Caner Aktan'ın haberine göre olay Derince Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuyla ortaya çıktı. 16 yaşındaki N.N.'nin amcası ve 17 yaşındaki Z.E.'nin de dayısı olan S.N., iki kız yeğenine taciz iddiasıyla gözaltına alındı. S.N., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından hazırlanan iddianamede S.N.'nin ifadesine de yer verildi. S.N.'nin yeğenlerine tacizi kısmen kabul ettiği ve "Pişmanım" dediği belirtildi.



7 YAŞINDAN BU YANA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede N.N. ve Z.E.'nin 7 yaşından bu yana tacize uğradığı belirtildi. N.N.'nin ders çalışmakta zorlandığı, uyku problemi ve ani öfke patlaması yaşadığı iddianamede yer aldı. Z.E.'nin ise biri dokunduğunda ani irkilmeler yaşadığı ifade edildi. S.N.'nin 10 yıl boyunca iki yeğenine yönelik birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğu belirtilen iddianamede iki mağdur kız için de ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

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