İkilem'den yeni şarkı 'Güneş Batarken' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Kaybolurum Gülüşünde', 'Bir Sebebi Var', 'Geçemem Senden' gibi son dönemin popüler şarkılarına imza atan müzik grubu İkilem, yeni single'ları 'Güneş Batarken'i yarın dinleyicileriyle buluşturuyor.

Sözü ve müziği Serhat Karan'a aranjesi ise Uğur Ateş'e ait olan 'Güneş Batarken' istenmeyen bir vedanın ardından, elinde sadece yaşanmış güzel günlerin hatıraları ile yalnız kalmış birinin, yüreğinde duyduğu özlemi ve umut ederek ayakta kalabilmesini anlatıyor.

Müzikal altyapı olarak uluslararası bir nitelik taşıyan İkilem'in yeni şarkısının davul kayıtları da İspanya'da müzisyen Jose Bruno tarafından gerçekleşti.

Klip çekimleri Ormanlı'da göl kenarında tamamlanan Güneş Batarken'in klip yönetmenliğini ise Oğuz Kubilay Han üstlendi.

'Güneş Batarken', yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak.