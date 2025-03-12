İkinci el eşya satan kadını sahte para verip dolandırdılar
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ikinci el giyim eşyası satan kadını, sahte para verip dolandırdılar.
Sakarya'daki olay, bugün Akyazı ilçesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan halk pazarında meydana geldi. Pazarda ikinci el giysi satan kadının tezgahına gelen 2 kişi, alışıveriş yaptıktan sonra aldığı giysilerin tutarı olan 600 lirayı verip uzaklaştı.
Aldığı paralardan şüphelenen kadın, yanında bulunan diğer pazarcıya müşteriden aldığı 6 adet yüz lirayı göstererek bir yanlışlık olup olmadığını sordu. Paraları inceleyen üzerlerinde ‘’Örnektir’’ ibaresi bulunduğunu görünce durum polise bildirildi.
Polis, kadını dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.