İkitelli nerede? İkitelli hangi şehirde, ilde, bölgede?

Demiryolu ve kara yollarının gelişimi, İkitelli’yi lojistik ve üretim açısından stratejik bir noktaya dönüştürdü. 1980’lerden sonra konut projeleri ve iş merkezlerinin artması, sosyal yaşamın çeşitlenmesine yol açtı.

Bölgedeki gelişmeler, İstanbul’un genel sanayi ve ticaret planlaması ile uyumlu biçimde ilerledi ve bu süreçte İkitelli, hem üretim tesislerinin yoğunlaştığı hem de yerleşim alanlarının büyüdüğü bir merkez hâline geldi. Günümüzde İkitelli, sanayi, lojistik ve ticaret alanları ile İstanbul’un Avrupa yakasında planlı gelişen ve ekonomik açıdan dikkat çeken bölgelerden biri olarak tarihi sürecin bir yansıması niteliğindedir. İlçede görülebilen eski köy izleri, sanayi öncesi yerleşim dokusunu hatırlatır ve bölgenin hızlı kentleşme süreciyle değişen sosyal ve ekonomik yapısını ortaya koyar. Peki, İkitelli hangi şehirde? İşte tüm detaylar.

İKİTELLİ NEREDE?

İkitelli, Türkiye’nin kuzeybatısında, Avrupa yakasında konumlanan bir sanayi ve yerleşim bölgesidir. İlçe merkezi ile kentin diğer bölgeleri arasında ulaşım bağlantıları kara yolları ve toplu taşıma ile sağlanır. Kuzeyinde Hadımköy ve Arnavutköy, doğusunda Başakşehir ve Bahçelievler, batısında ve güneyinde Küçükçekmece ve Bayrampaşa gibi yerleşim alanları bulunur. Bölge, İstanbul’un yoğun sanayi ve ticaret merkezi olarak öne çıkar; organize sanayi bölgeleri, üretim tesisleri ve lojistik alanlar ilçenin ekonomik yapısında belirleyici rol oynar. İkitelli’de konut alanları, iş merkezleri ve eğitim kurumları ile sosyal yaşam alanları bir arada bulunur.

