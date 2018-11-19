İklizler Memo-Can dizisi Cumartesi akşamı 4. son bölümü ile Kanal D ekranlarına gelmişti. Son bölümde; Can'ın hafızasını kaybetmesi ve Memo'yla yer değiştirmesi herkesin kafasında soru işaretleri bırakmıştı. Memo, yeni hayatına kısa sürede alışmış ancak ailesini de özlemeye başlamıştı. Peki, İkizler Memo-Can dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
İKİZLER MEMO-CAN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.
İKİZLER MEMO-CAN SON BÖLÜM ÖZETİ
İkizler Memo - Can 4. Bölümde, yavru bir kediyi kurtarmaya çalışırken ağaçtan düşen Can'ın hafızası yerine gelir ve sonrasında olaylar kontrol edilemez bir noktaya varır.
İkizler Memo - Can son bölümde, Can'ın hafızasını kaybetmesi ve Memo'yla yer değiştirmesi herkesin kafasında soru işaretleri bırakmıştı. Memo, yeni hayatına kısa sürede alışmış ancak ailesini de özlemeye başlamıştı. Olayların yaşandığı sırada evden kaçarken düşen hafızasını yitiren Can ise, Memo'nun hayatını yaşamaya başlamıştı. Bir süre böyle devam etti. Ancak bir gün Can, ağaçta kalan bir kediyi kurtarmak isteyince olanlar olur. Can, çıktığı ağaçtan düşer. Kendine geldiğinde ise hafızası yerine gelir ve kim olduğunu hatırlar. İşte tam da bu noktadan sonra Memo ile yeniden karşı karşıya gelir ve her şeyi hatırladığını söyler. Bu gerçekler karşısında Memo çaresiz kalır ve ne yapacağını bilemez. Can ise evine dönmeye karar verir. Ancak Sibel'in oyunuyla Can, mafya tarafından kaçırılır. Memo, bu defa da kardeşini kurtarmak için kolları sıvar!
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