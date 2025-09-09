Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İkiztepe Höyüğü'nde midye kabuklu katmana ulaşıldı

        İkiztepe Höyüğü'nde midye kabuklu katmana ulaşıldı

        İkiztepe köyü sınırları içinde bulunan İkiztepe Höyüğü'nde 51 yıl önce başlayan kazı çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar çıkarılan 15 bin buluntu, bölgede milattan önce 4500-2000 yılları arasında kesintisiz bir yerleşim olduğunu ortaya koyuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 14:54 Güncelleme: 09.09.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkiztepe Höyüğü'nde midye kabuklu katmana ulaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Geleceğe Miras projesi kapsamında bu yılki kazı çalışmalarına temmuz ayında başladıklarını söyledi.

        Kazılarda önemli veriler elde ettiklerini anlatan Doç. Dr. Beyazıt, "Biz İkiztepe'de bu sene de geçtiğimiz sezon da önemli veriler elde ettik. Mesela alanın bir kısmında çok yoğun olarak yeşil milli bir toprağa rastladık ve içinde yenilebilir midye kabukları çok yoğundu. Bunun biz İstanbul Teknik Üniversitesinde analizini yaptırdık ve günümüzde de yediğimiz midyeler olduğunu, Akdeniz midyesi adı verilen midyeler olduğunu saptadık" dedi.

        REKLAM

        MİDYELERİ TOPRAĞI İLE TAŞIMIŞLAR

        O dönemde yaşayanların İkiztepe'ye midyeyi kumuyla getirdiklerini aktaran Beyazıt, şöyle konuştu:

        "Çıkan midye kabukları milattan önce 4. bin yıla tarihlendiriliyor. Dolayısıyla İkiztepe'de belli bir dönem besin ekonomisinin daha çok su ürünleri üzerine yoğunlaştığını görüyoruz. Daha önce yapılan çalışmalar, Kızılırmak Deltası'nda İkiztepe'ye yakın lagünler olduğunu gösteriyor. Bu lagünlerden midyeleri taşımak kolay olmayacağı için, pratik olmayacağı için lagünün oradaki kumu ile taşındığını ve yerleşimin belirli yerlerinde o yeşil, içi midye kabuklarıyla dolu katmanları görebiliyorsunuz."

        İkiztepe'de çalışmaların yarım asrı aşkındır devam ettiğine değinen Beyazıt, "İkiztepe'de besin ekonomisindeki değişikliklerden tutun, iklimsel değişikliklere, çevresel değişikliklere bağlı olarak toplum yapısının ve ekonomisinin nasıl değiştiğini anlayabilmek için daha disiplinler arası çalışmaların yapılması en büyük hedefimiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #midye kabuklu katman
        #İkiztepe Höyüğü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı