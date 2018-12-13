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MEB il içi atama takvimi 2018'e göre adaylardan başvurular dün alınmaya başlandı. Başvurular 18 Aralık Salı günü sona erecek, ardından tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması aşamasına geçilecek. Peki il içi alan değişikliği atamaları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
MEB İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA TAKVİMİ
Aşama
Yapılacak İş ve İşlemler
Tarih
Birinci Aşama
Ön Başvuru
Adayların Ön Başvurularının Sistem Üzerinden Alınması
12-18 Aralık 2018
Yapılan Ön Başvuruların İncelenerek Eğitim Kurumu, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Sistem Üzerinden Uygun Olanların Onaylanması
12-18 Aralık 2018
İkinci Aşama
Tercih ve Atama
Tercih Başvurularının Alınması ve Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Onaylanması
24-26 Aralık 2018
Atamalar
28 Aralık 2018
Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri
18 Ocak 2019 - 4 Şubat 2019
İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Alan değişikliği süreci “Ön Başvuru” ve “Tercih ve Atama” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yapılacak işlemler ve tarihleri, ekte yer alan "Alan Değişikliği Atama Takvimi" nde belirtilmiştir. “Ön Başvuru” sürecinde başvuruda bulunmayan adaylar “Tercih ve Atama” sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
Mezuniyetleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkına sahip olanlar ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar ön başvuru sürecinde (birinci aşama) hangi alana atanmak istediklerini belirtmiş iseler tercih sürecinde (ikinci aşama) o alana başvuru yapabileceklerdir.
Ön başvurular (birinci aşama),Ek-1 “2018 Alan Değişikliği Atama Takvimi” çerçevesinde “http://mebbis.meb.gov.tr” veya “http://personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvurular okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.
Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlerinde görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
Alan değişikliği sürecinin sağlıklı yürütülmesi bakımından ön başvuruların yukarıda yapılan açıklamalara uygun olup olmadığı önem arz etmektedir. Bu nedenle açıklamalara uygun olmayan ön başvurular okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince reddedilecektir.
Ön başvurusu onaylanan adaylar, takvimde belirtilen "Tercih ve Atama" sürecinde (ikinci aşama) yine yukarıda belirtilen adreslerdeki “Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla tercihte bulunacaklardır. Tercih başvuruları ise sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacaktır.
Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. Başvuruda bulunanlar tercihleri dışında 26. seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirteceklerdir.
Elektronik Ön Başvuru Formu ve Elektronik Tercih Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
Alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir.
Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir.
Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri, sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecekti
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