Geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapan SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'la ilgili Mecidiköy'de bulunan bir elektrik direğine asılan afiş büyük yankı uyandırdı. Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre afişte, "Çukur dizisinin yeni sezonu için oyuncu ve yardımcı oyuncu ajans kayıtlarımız başlamıştır" denilip çeşitli telefon numaralarına yer verildi. Ancak kısa sürede bu afişin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ay Yapım, resmi sosyal medya hesapları haricinde hiçbir yerde yazılıp çizilenlere inanılmaması gerektiğini vurguladı.

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