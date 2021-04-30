'Dublör' itirafı 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Aracını bir alışveriş merkezinin valesine bırakan Alişan, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

İlayda Alişan, 'Masumiyet' adlı dizide Hülya Avşar'ın rol gereği Ertuğrul Postoğlu'na tokat atarak, hastanelik ettiği yönündeki haberleri abartılı bulduğunu ifade etti. Oyuncu, "Ben bu haberi abartılı buldum. Acımış olabilir. Sonuçta Hülya Avşar bir kadın. O kadar zarar verecek bir tokat atmamıştır. Hastanelik olduğu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar kendisinin rol aldığı dizilerde bir set kazası yaşamadığını dile getiren Alişan, zor rollerde dublör kullandığını da sözlerine ekledi.