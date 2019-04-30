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İlayda Alişan: Çok beğeniyorum

Mizalle, ‘Your Map’ İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonu görücüye çıktı. Four Seasons Otel’de gerçekleşen ‘MİZALLE ‘Your Map’ ilkbahar / Yaz Koleksiyon ‘ lansmanında, şehirli kadınların aradıkları şıklığı, modern çizgilerle birleştirerek; modada sadelik şıklık ve zerafeti ön plana çıkaran tasarımlar yer aldı. Davete birçok ünlü isim katıldı

Dilan Çiçek Deniz

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Mizalle, ‘Your Map’  İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonu görücüye çıktı. Four Seasons Otel’de gerçekleşen ‘MİZALLE ‘Your Map’  ilkbahar / Yaz Koleksiyon ‘ lansmanında, şehirli kadınların aradıkları şıklığı, modern çizgilerle birleştirerek; modada sadelik şıklık ve zerafeti ön plana çıkaran tasarımlar yer aldı.



MİZALLE ‘Your Map’ İlkbahar/ Yaz 2019 Koleksiyon‘ lansmanına Aslı Şen, Aslıhan Doğan Turan, Arzu Kunt, Selin Denizli, Hande Subaşı, Hande Acar, Tamer Levent, Şebnem-Ceylan Çapa, Ayşe Tolga, Aslıhan Güner, Monik İpekel’in yanı sıra iş, sanat, moda, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Davete katılan SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'un başarılı oyuncusu İlayda Alişan, markayla ilgili, "Çok beğeniyorum. Daha önce bakmıştım güzel şeyler var. İzlemeye, bakmaya geldim. Zaten moda okuyorum. Ben pastel renkleri seviyorum. Zaten koleksiyon da öyle. Geleceğe dair tabii ki planlarım var. Moda üzerine markamı oluşturmak istiyorum ama çok ilerde tabii ki, hayırlısı” dedi.

Çukur’a veda eden güzel oyuncu, bunula ilgili soruları ise, "Çok güzel iki yıl geçirdim, çok güzel insanlarla tanıştım, çok güzel insanlarla çalıştım. Benim için hepsi çok özel. Ayrı ayrı çok seviyorum hepsini. Çok büyük emek var, tek başıma değil tabii ki güzel oldu. Son setimde ufak bir sürpriz yaptılar bana pastayla falan, son sahnemi çektik. Çok duygulandım, ağladım. Güzel günler geçirdik hep birlikte, tabi bundan sonra arkadaşlarımı sık sık ziyaret edeceğim" şeklinde cevapladı.

Davete katılanlar arasında Aslıhan Karalar da vardı. Koleksiyonu çok beğendiğini söyleyen Aslıhan Karalar, geçtiğimiz günlerde kutladığı doğum günü için, "Çok güzeldi. Dört gün, dört gece kutladık. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Yurt dışından, Ankara’dan arkadaşlarım da geldi. Arkadaşım Ayla sahne aldı. Hep beraber güzel bir organizasyon yaptık” dedi.

Projeler için ise, "Yurt dışı işleri var, sezon işleri var. Güzel işler, güzel senaryolar var. Hayırlısı olsun diyelim" şeklinde konuştu.

 

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