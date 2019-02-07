Öğle saatlerinde bir kız arkadaşı ile geldiği alışveriş merkezinde gazetecilerin poz istemesine şaşıran İlayda Alişan'ın, "Beni mi çekeceksiniz? Çekmeseniz?" demesi "Şöhrete alışamadı." yorumlarına neden oldu.

Kısa süren şaşkınlığının ardından gazetecileri kırmayarak poz veren ünlü oyuncu alışveriş turunun ardından bir kafeye oturarak kahve eşliğinde kız arkadaşı ile sohbet etti.

Çukur dizisinin müdavimlerinin de ilgisi ile karşılaşan oyuncu alışveriş turunun ardından AVM'den ayrıldı.