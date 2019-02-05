Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur 2. sezon 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 18. bölümünde Salih ve Cumali’nin karşı karşıya geldiği anlarda duyulan silah sesi gerilimi yükseltirken, karşılarında Yamaç’ı gören ikili şoke oldu. Sağlığını tehlikeye atarak ağabeylerini ayırmaya gelen Yamaç, Çukur çocuklarını içlerine düştüğü oyundan çıkardı. Sena’nın hiç beklenmedik bir yüzüyle karşılaşan Cumali ve Salih, İdris’in de sert tepkisiyle karşılaştı. İdris, Salih ile Cumali’nin arasındaki mücadelenin artık sona ermesi için iki kardeşi karşı karşıya getirdi. Yücel, Çeto ve Mahsun’a yeniden harekete geçmeleri için yardım etti.

Yamaç iyileşmeye çalışırken ve mahallenin gerilimine Salih ile Cumali arasındaki münasebet de eklenince Selim, dengeleri korumak adına Çukur’a dönmek istedi. Bu sırada Sultan da Çukur’daki evine geri döneceğini ev halkına söyledi. Cumali, Selim ve Salih’in mahalleyi toparladığı bölümde Çeto ve Mahsun, Karakuzuları örgütleyerek, silah depolarını patlatmaya başladı. Sultan ve Meliha karşı karşıya gelirken Meliha, kendisini yaşatan kişinin Sultan olduğunu öğrendi. Yamaç’ın karşısına çıkarak af dileyen Metin, başına silah dayadığı sırada Selim tarafından engellendi. Yamaç’ı vuran kişinin Metin olduğunu öğrendiğimiz bölümde, Metin her şeyi Karakuzular tarafından kaçırılan çocuğunu kurtarmak için yaptığını söyledi. Sena, yüzleşmek için Mahsun’un karşısına çıkarken, Çeto ise İdris’le yüzleşerek heyecanı yükseltti.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.