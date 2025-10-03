İLBER ORTAYLI'NIN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DOĞRU MU?

Sosyal medyada atılan iddia, hem İlber Ortaylı hem de kızı Tuna Ortaylı tarafından yalanlandı. İlk açıklama Tuna Ortaylı'dan geldi. Açıklama hem Tuna Ortaylı'nın hem de İlber Ortaylı'nın Instagram hesabında paylaşıldı ve şu sözlere yer verildi;

"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil. Ufak bir rahatsızlık sebebiyle kontrol amaçlı yattı, hepsi bu. Şu anda gece 12.00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."