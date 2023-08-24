İlçe belediyesinde dev çevre hareketi: Her Eve Bir Bisiklet
Yalova'nın Altınova Belediyesi, "Her Eve Bir Bisiklet Projesi" ile bir ilke imza atıyor. Belediyenin dev çevre hareketi kapsamında hediye bisikletlerin 3'üncü etap dağıtımına sürüyor. Bisiklet dağıtımında vatandaşlara seslenip, trafik kuralları konusunda da uyarıda bulunan Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, özel bisiklet yolları ile Altınova'nın gerçek bir bisiklet şehri olduğunu söyledi
"Her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak" sloganı ile Türkiye'nin ilk ve en geniş kapsamlı bisiklet projesini başlatan Yalova'nın Altınova Belediyesi, hediye bisikletlerin dağıtımına devam ediyor.
"Her Eve Bir Bisiklet Projesi" ile bir ilke imza atan Altınova Belediyesi'nin 3. Etap bisiklet dağıtımının adresi Hürriyet Mahallesi oldu. Çocukların büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladığı özel proje, büyükleri de büyük ilgisini çekiyor.
Bisiklet dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşları trafik kurallarına uyulması konusunda hassas davranılmasını istedi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 7’den 77’ye herkesin ortak mutluluğu haline gelen ‘Her Eve Bir Bisiklet Projesinin” kendilerini de çok mutlu ettiğini belirtti.
Özel bisiklet yolları ile Altınova’nın gerçek bir bisiklet şehri olduğunu kaydeden Başkan Dr. Metin Oral, "Bisiklet önemli bir kültür. Bisiklet hem ekolojik hem ekonomik hem sağlıklı ve hem de çok keyifli. Altınova’mızda da artık her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak. Altınova, bisikletle daha güzel, çok daha sağlıklı olacak" dedi.
Bisiklet dağıtım törenine AK Parti Yalova İl Başkan Yardımcısı ve Altınova Koordinatörü Abdullah Çam, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, belde başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.