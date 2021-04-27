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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 27 Nisan, demokrasimiz için ne kadar karanlık bir gün

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "27 Nisan, demokrasimiz için ne kadar karanlık bir gün ise 28 Nisan 2007 de darbeci zihniyetin milletin iradesi tarafından bertaraf edildiği bir o kadar aydınlık bir gündür. Cumhurbaşkanımız, darbecilerin hevesini kursağında bırakmıştır." ifadelerini kullandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 27 Nisan, demokrasimiz için ne kadar karanlık bir gün

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14. yılında, 27 Nisan e-muhtırasını değerlendirdi.

27 Nisan 2007'yi, "Türkiye'nin demokratik seçimlerle oluşmuş Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye'nin Cumhurbaşkanını seçtirmemek için asker ve sivil darbeci zihniyetin topyekün demokrasiye saldırdığı kara bir gün" olarak niteleyen Altun, şunları kaydetti:

"Darbeci zihniyet, kanlı ve karanlık tarihinden aldığı sözde güçle demokrasimize müdahale etme cüretini kendinde bulmuştu. Ancak demokrasiye inanmış bir liderin, milleti için ölümü dahi göze alabileceğini hesap edemediler. Milletin gücü, darbecilerin kanlı tarihinden daha güçlüydü. 27 Nisan, demokrasimiz için ne kadar karanlık bir gün ise 28 Nisan 2007 de darbeci zihniyetin milletin iradesi tarafından bertaraf edildiği bir o kadar aydınlık bir gündür. Cumhurbaşkanımız, darbecilerin hevesini kursağında bırakmıştır. Demokrasiye ve millete hizmet budur."

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