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        Haberler Dünya İletişim Başkanlığından İsrail giden tanker iddiasına yalanlama | Dış Haberler

        İletişim Başkanlığı, İsrail'e giden kimyasal tanker iddiasını yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'den İsrail'e kimyasal yüklü tanker gittiği iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada "Trans FJORD isimli geminin Belçika'dan yüklendiği 'buzlu asetikasit ve 'vinil asetat' ürünlerini Yalova Limanı'na boşalttığı belirlenmiştir." denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 22:58 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:58
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        "İsrail'e giden tanker" iddiasına yalanlama
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddianın aksine, söz konusu geminin İsrail'e taşımak üzere Türkiye'den herhangi bir yük almadığı gibi İsrail'den de Türkiye'ye herhangi bir yük getirmediği belirtildi.

        "Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılan incelemede, Panama bayraklı 'TRANS FJORD' isimli geminin 22 Kasım 2024 tarihinde Yalova Limanı'na geldiği tespit edilmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Geminin, Belçika'nın Antwerp Limanı'ndan yüklendiği, 'buzlu asetikasit' ve 'vinil asetat veya diğer vinilesterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler' ürünlerini Yalova Limanı'na boşalttığı belirlenmiştir. Geminin, 25 Kasım 2024 tarihinde boş olarak gidiş bildirimi onaylanmıştır."

        Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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        #iletişim başkanlığı
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