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        Haberler Dünya İletişim Başkanlığından yalanlama | Dış Haberler

        İletişim Başkanlığı Suriye ile ilgili yapılan bir haberi yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye ile ilgili yapılan bir haberi yalanladı. Yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların sivillere zarar vermemesi için en yüksek hassasiyetle yürütüldüğüne dikkat çekildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 00:20 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:36
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        İletişim Başkanlığından yalanlama
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gün içerisinde bazı basın organlarında yer alan bir haberi yalanladı.

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘’Türkiye’ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye’deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi.’’ şeklindeki iddialar doğru değildir.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlar, doğrudan terör örgütlerine yöneliktir. Bu operasyonlar, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmaktadır. Operasyonların amacı, terörist unsurları etkisiz hale getirerek; halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamaktır.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinin planlama ve icrasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Ayrıca bölgedeki insani yardım çalışmalarının güvenli ve aralıksız şekilde devam etmesi için her türlü destek ve yardım verilmektedir.

        Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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