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Haberler Yaşam İlginç olay! Yumurtanın içinden yumurta çıktı
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Yumurtanın içinden yumurta çıktı

Adıyaman’da büyüklüğüyle dikkat çeken yumurtanın içinden başka bir yumurta çıktı

İlginç olay! Yumurtanın içinden yumurta çıktı
İHA

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu köyünde Şeref Akın’ın kümesinde bulunan tavuklardan birisi diğer yumurtaların yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir yumurta çıkardı.

İHA'nın haberine göre sabah kahvaltıda pişirmek için kümese yumurta almaya giden Azra Akın, yumurtalar içerisinde ki büyük yumurtayı fark etti.

Yumurtayı alarak annesine götüren Azra Akın, farklı olan bu yumurtayı kırarken cep telefonuyla bu anları kaydetti.

Yumurta kırıldığında içerisinden kabuklu başka bir yumurta çıktı. İçerisinden çıkan yumurtayı kırdığında ise yumurtanın sarısı ve beyazı çıktı.

Şeref Akın’ın yeğeni Azra Akın, “Sabah kümesten tavukların yumurtalarını almak istediğimde büyük bir yumurta gördüm. Annem yumurtayı kırdığında enteresan bir şekilde içinden bir tane daha yumurta çıktı. Ben de bunu görünce çok şaşırdım. Bu güne kadar hiç böyle bir şey görmedik” diye konuştu.

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