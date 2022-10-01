İlhak kararı sonrası Putin'den gövde gösterisi

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik Putin'in imzaladığı anlaşmaların ardından Moskova'nın ünlü Kızıl Meydan'ında etkinlik düzenlendi.
ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Etkinliğe Rusya bayrakları ie on binlerce kişi katıldı. Meydanlardakiler sık sık 'Rusya' sloganları' attı.
Myedanda düzenlenen etkinliğe Rusya Devlet Başkanı Putin ile, ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri kendi atadığı 'liderleri' de katıldı.
Bugünün Rusya için önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz. Gerçeğin ve adaletin günü." dedi.
PUTİN: ZAFER BİZİM OLACAK
Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandumların düzenlendiğine dikkati çeken Putin, referandumdan çıkan sonuca göre bu bölgeleri Rus topraklarına dahil ettiklerini savundu.
Putin, söz konusu bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve desteklenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Daha güçlü olduk çünkü birlikteyiz. Doğruluk bizimle. Doğruluk güçtür. Zafer, bizim olacak." ifadelerini kullandı.
RUSYA'NIN İLHAK KARARI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeyi dün imzalamıştı.
Putin açıklamasında "Bu insanlar ortak gelecek için oy verdiler, o bölgelerde yaşayan herkes 91'de ayrılan insanlar, yeniden milli birliğimiz için tercih kullandılar. Devrimden sonra bizi bölen sınırlar vardı, 91'deki referanduma rağmen bizim büyük ülkemizi parçaladılar ve bunu sanki bir gerçek gibi sundular insanlara. Bunun artık bir önemi yok Sovyetler Birliği artık yok ve bugünkü Rusya'nın buna ihtiyacı yok. Milyonların tercihinden daha önemli bir karar yok. Tekrar hakiki, tarihsel anavatanlarına dönmek istediler. Batı'nın beni duymasını istiyoruz; Bu dört bölgedeki insanlar artık bizim vatandaşımız olmuştur. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koyması çağrısını yaptık. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u tartışmayacağız. Ve buradaki otoriteler bu kararı görmeliler ancak bu şekilde barışçıl bir çözüme ulaşabiliriz" demişti.
Putin ayrıca "İnsanların özgür iradesinin tercihine saygı göstermiyorlar, ifade özgürlüğü üzerine konuşma yetkileri yok. Batılı elitler temel insan haklarını görmezden gelmiyorlar, dünyayı ikiye bölüyorlar. Ukrayna ve Batı Rusya Federasyonu'nun birliğini bozamayacak. Bugünkü Rus fobisi birçok açıdan biz kendi milletimize kendi milletimizi kolonileştirmediğimiz için oldu. Bunu da kuvvetli bir merkezli devlet kurabildiğimiz için yapabildik. Bizim dünyamızı, paramızı, gücümüzü aldılar şimdi biz bu hasarı bir şekilde telafi etmeye başladık. Donetsk halkı, Batı yıllardır oraya demokrasi getireceğiz diyor ama bu Batı'nın iki yüzlülüğü" ifadelerini kullanmıştı.
DÜNYADAN TEPKİLER
AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasından hemen sonra açıklama yayımlamıştı.
AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını kaydetmişti.
ABD Başkanı Biden ise kararın ardından yaptığı ilk açıklamada "Rusya uluslararası hukuku ihlal ediyor, dünya bu yasa dışı ilhak girişimini reddetmeli" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini "ayaklar altında ezdiğini" belirten Biden, "Şüphesiz ki bu eylemlerin hiçbir meşruluğu yoktur" ifadesini kullanmıştı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını bildirdi.
Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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