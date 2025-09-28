İlhan Palut: Yine kötü bir golle maçı kaybettik

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

"YİNE KÖTÜ BİR GOLLE MAÇI KAYBETTİK"

Palut, "İlk yarı biz kötü, Kasımpaşa kötüydü. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol. Kaptırıp yediğimiz bir gol. İkinci yarı biz iyi, Kasımpaşa yine kötü. Maçı çevirmek için uğraştık ve yine kötü bir golle maçı kaybettik. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum" diye konuştu.