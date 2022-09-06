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Ilias Zouros: Yaşananlar doğru değildi

Gürcistan Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Ilias Zouros, Türkiye ile oynanan maça dair değerlendirmede bulundu ve yaşananların doğru olmadığını belirtti

Ilias Zouros: Yaşananlar doğru değildi
AA

Gürcistan Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Ilias Zouros, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda dün Türkiye ile oynadıkları ve yaşanan olaylarla gündemde kalan A Grubu maçını değerlendirdi.

Müsabakaların oynandığı Tiflis Arena'daki antrenmanları sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Yunan teknik adam, "Maç hakkında konuşulacak çok şey olduğuna inanıyorum. Büyük bir test vardı sahada. İki takımın da kazanmak istemesi çok normal. İlk 2 maçı kaybetmiştik. Tüm enerjimizle çok iyi bir maç ortaya koyduk. Bazı anlarda oyuncular arasında çok sıcak dakikalar yaşandı. Yaşananlar doğru değildi ama bunlar sahada sık sık yaşanıyor. Yolumuza devam ediyoruz. Bulgaristan ile oynayacağımız maç çok önemli. Bu maça odaklandık. Mükemmel bir performans ortaya koyduk. Maçı kazanmayı hak ettik." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada maç saatinin oyun dışı 22 saniye çalışması ve yapılan itirazlara karşın bu sürenin eklenmemesiyle ilgili Zouroz, "Benim işim takımın antrenörlüğünü yapmak. Takıma liderlik etmek. Bu konuda konuşmam yanlış. Bu konuda tüm sorumluluk FIBA'ya ait. Burada FIBA yargılamayı yapmalı. Kontrol etmeli. Doğru olan bu." değerlendirmesinde bulundu.

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