Birçok kişi, ilişkilerindeki zararlı dinamikleri fark etmeden uzun süre devam edebiliyor. Toksik ilişkiler, kişinin özsaygısını zedelerken, duygusal sağlığını da ciddi şekilde etkileyebiliyor.

TOKSİK İLİŞKİ NEDİR?

Toksik ilişkiler, size iyi gelmek yerine tutarlı bir şekilde kötü hissettiren, kendi değerinizden şüphe ettiren ve kendinize dair olumlu algılarınıza zarar veren ilişkilerdir. Bu ilişkiler “zehir” gibidir, ilişki içindeki kişiler kontrol ve manipülasyona başvurarak birbirlerini dibe çekme eğilimindedir.

TOKSİK İLİŞKİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. GÜVEN SORUNU

Sağlıklı bir ilişkinin en önemli bileşenlerinden biri güvendir. Toksik ilişkide birlikte olduğunuz kişinin beklentilerinizi karşılamaya çalıştığını, sizin iyiliğinizi istediğini göremezsiniz. Bütün bu nedenler yüzünden güven duygusunu yaşayamazsınız. Yaşanan bu güven eksikliği, ilişkinizde sürekli olarak günlük çatışmalara yol açabilir.

2. KISKANÇLIK

Yüksek kıskançlık yaşamak toksik ilişkinin genel özellikleri arasında yer alır. Belirli bir seviyede yaşanan kıskançlık ilişkilerde normal bir durum olarak değerlendirilir. Mesela birlikte olduğunuz kişinin farklı bir kişiyle flört edercesine davranması makul bir kıskançlıktır. Öte yandan buluttan nem kaparcasına yaşanan bir kıskançlık toksik ilişkilerde yaşanır.

3. BAĞLANMA KAYGISI

Toksik ilişkinin genel özellikleri arasında bağlanma kaygısı da bulunur. Sağlıklı bir ilişkide kişi güven duymanın ardından karşısındaki kişiye bağlanmak ister. Kendinizi güvende hissetmediğiniz bir ilişkide, terk edilme korkusu yaşarsınız. Bağlanma ve reddedilme korkusu her an yanınızdadır. Bu etkenler sizin düşük özsaygı hissi yaşamanıza da neden olabilir. Mesela ilşki yaşadığınız kişiye karşı sizi her an aldatacakmış gibi hissedebilirsiniz ve bu tip benzeri hisler zamanla takıntı haline gelebilir.

TOKSİK BİR İLİŞKİ İÇERİSİNDE OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ?

- Kendinizi ilişki içerisinde bitkin ve çaresiz hissetmek

- Aldığınız kararların ve davranışlarınızın korku, öfke, suçluluk duygusuyla ortaya çıktığını fark etmek

- İhtiyaçlarınızın göz ardı edildiğini hissetmek

- Partnerinizi üzmekten korktuğunuz için hareketlerinize çok fazla dikkat etmek

- Partnerinizden gelecek tepkilerden dolayı sürekli korku duymak - Kendinizi sık sık kullanılmış, sömürülmüş veya hor görülmüş hissetmek - Sürekli olarak kandırıldığınızı, size yalan söylendiğini hissetmek - Karşınızdaki kişinin ruh halinde büyük ölçüde düzensizlik görmek - Sınırlarınızın ihlal edildiğini düşünmek - Özellikle sözel taciz içeren, manipülatif, aşağılayıcı, kontrol edici, şantajcı veya cezalandırıcı bir duygusal istismar deneyimlemek REKLAM TOKSİK BAĞIMLILIK Toksik ilişki iki anlamda da bağımlılığa neden olabilir. Bu nedenle toksik bağımlılık ve ilişki içindeki rolünü anlamak büyük önem taşır. Birincisi toksik ilişki nedeniyle özsaygınızı kaybederek karşınızdaki kişiye tamamen bağımlı hale gelebilirsiniz. Artık sizin hayatta ne istediğinizin bir anlamı yoktur. İlişkinizi sürdürmek için her zaman partnerinizin isteklerini yerine getirmeye devam edersiniz ve bu durum bir bağımlılığa işaret eder. İkincisi, yaşadığınız stres yüzünden rahatlamak için alkol, sigara, uyuşturucu gibi alışkanlıklara yönelebilir ve bu tip şeylerin bağımlısı olarak sağlığınıza çok ciddi şekilde zarar verebilirsiniz. Bağımlılık hayatınızdaki diğer tüm ilişkilerin de bozulmasına ve iyice yalnız kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple her iki anlamdaki bağımlılıklarınıza karşı uyanık olmalısınız. REKLAM TOKSİK İLİŞKİDEN KURTULMA YOLLARI NELERDİR? Mutsuzluk ile birlikte özgüven kaybı ve toplumdan soyutlanma gibi etkileri bulunan toksik ilişkiden kurtulmak zor olabilir. İlişkiye yaptığınız yatırım ve karşı tarafa duyduğunuz sevgi karar almanızı zorlaştırabilir. Bu durum, kendinizi başarısız hissetmenizi sağlayabilir. Ancak, yeterli emeği verdiğinizi düşünüyor ve karşılığını alamıyorsanız, sağlığınız için kurtulmanız gerekir. Toksik ilişkiden kurtulmanın yolları; - Sağlıklı bir ilişkide olmadığınızı kabullenmek, - Duygulara şüpheyle yaklaşmak yerine kulak vermek, - İlişki içerisinde kalmanıza değip değmeyeceğini gerçekçi bir şekilde değerlendirip bulunduğunuz duruma daha mantıklı bakmak,