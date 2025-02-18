Çocukların marka takıntısı her geçen gün artıyor. Çevresinde ve sosyal medyada kısaca popüler kültüre göre kendisini yönlendirmeye çalışan çocuklar, marka bağımlılığından da kendilerini alamıyor. Peki, anne ve babalar ne gibi önlemler almalıdır? Detaylar haberimizde...

ÇOCUKLARDA MARKA TAKINTISININ NEDENLERİ

1. AKRAN BASKISI

Çocuklar, arkadaşlarının sahip olduğu ürünlere sahip olmak isteyebilirler. Akran baskısı, çocukların belirli markalara yönelmelerine ve bu markaların ürünlerine sahip olma isteğinin artmasına yol açabilir.

2. KENDİNİ İFADE ETME

Çocuklar, belirli markaların ürünlerini kullanarak kendilerini ifade etmek isteyebilirler. Marka takıntısı, çocukların kimliklerini ve sosyal statülerini belirlemelerinde bir araç olarak görülebilir.

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3. MEDYA VE REKLAMLAR

Çocuklar, televizyonda, internette ve sosyal medyada sürekli olarak markaların reklamlarına maruz kalırlar. Bu reklamlar, çocukların belirli markaların ürünlerini istemelerine neden olabilir.

4. AİLE VE ÇEVRE

Ailelerin tüketim alışkanlıkları ve markalara olan tutumları, çocukların marka takıntısı geliştirmesinde önemli bir rol oynar. Aileler, çocukların markalara olan ilgisini teşvik edebilir veya bu ilgiyi sınırlayabilir.

5. TOPLUM ÖĞRETİLERİ

Gelir dağılımının eşitsizlik yaratması, küresel pazarlama stratejileri, bireyin kendini tanımlayarak sağlıklı değere uzak olması ve toplum öğretileri gibi nedenler de bu takıntının oluşmasında etkilidir.

6. POPÜLER KÜLTÜR

Çocuklar genel olarak markaların en iyi malzemelerden yapıldığına ve bu nedenle en kaliteli eşyalar olduğuna dair yanılsamalara sahiptir. Aynı zamanda marka kullanımı, bir zenginlik göstergesi olarak kabul etmektedir. Bu sebeple gençler, genellikle markalara yönelik bir sevgi beslemektedir. Gençlerin bazıları ise marka ürünleri sadece popüler olduğu ve sevdikleri kişiler reklamlarında oynadığı için satın almaktadır.

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ÇOCUKLARDA MARKA TAKINTISININ OLUMSUZ ETKİLERİ

1. DÜŞÜK ÖZ SAYGI

Çocuklar, belirli markaların ürünlerine sahip olmadıklarında kendilerini yetersiz ve değersiz hissedebilirler. Bu durum, çocukların öz saygısını olumsuz etkileyebilir.

2. SOSYAL İZOLASYON

Marka takıntısı, çocukların arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Belirli markaların ürünlerine sahip olmayan çocuklar, sosyal olarak dışlanabilir veya akranları tarafından küçümsenebilir.

3. TÜKETİM KÜLTÜRÜ

Marka takıntısı, çocukların tüketim kültürünü içselleştirmelerine neden olabilir. Bu durum, çocukların gelecekte de aşırı tüketim alışkanlıkları geliştirmelerine yol açabilir.