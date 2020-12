İlk 3 film kadın yönetmenlerin

HABERTURK.COM

Dünya genelinden 231 eleştirmen ve sinema yazarının oylarıyla 2020'nin sinema adına en iyileri belirlendi.

En iyi 10 filmin yer aldığı listenin ilk sırasında birçok ankette olduğu gibi ilk sırayı Chloé Zhao'nun yönettiği 'Nomadland' aldı.

1- Nomadland... Chloé Zhao

2- Never Rarely Sometimes Always... Eliza Hittman

3- First Cow... Kelly Reichardt

4- Lovers Rock... Steve McQueen

5- I'm Thinking of Ending Things... Charlie Kaufman

6- Beanpole... Kantemir Balagov

7- Time... Garrett Bradley

8- Da 5 Bloods... Spike Lee

9 - Martin Eden... Pietro Marcello

10- Bacurau... Kleber Mendonça Filho - Juliano Dornelles