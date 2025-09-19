İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB ara tatil tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil takvimini duyurdu. Eylül ayında okullar açıldı. Yarıyıl tatili 19-30 Ocak tarihinde uygulanacak. Peki ilk ara tatil ne zaman? İşte, ilk ara tatil takvimi
İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri Eylül ayında ders başı yaptı. MEB ara tatil tarihlerini duyurdu. Buna göre kasım ara tatil takvimi gündeme geldi. İşte, ilk ara tatil tarihi
BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma