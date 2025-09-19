Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB ara tatil tarihi

        İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB ara tatil tarihi

        Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil takvimini duyurdu. Eylül ayında okullar açıldı. Yarıyıl tatili 19-30 Ocak tarihinde uygulanacak. Peki ilk ara tatil ne zaman? İşte, ilk ara tatil takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 13:49 Güncelleme: 19.09.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri Eylül ayında ders başı yaptı. MEB ara tatil tarihlerini duyurdu. Buna göre kasım ara tatil takvimi gündeme geldi. İşte, ilk ara tatil tarihi

        2

        BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

        3

        2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

        Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

        Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

        İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

        İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

        Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri