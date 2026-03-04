Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İlk Evim Konut Kredisi şartları ne? 2026 Düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

        Düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

        İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için planlanan "İlk Evim Konut Kredisi" yeniden gündeme geldi. Faiz oranının yaklaşık yüzde 1.20 seviyesinde olması ve uzun vadeli ödeme imkânı sunması beklenen kredi modeli, özellikle dar ve orta gelir grubunun yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Konut sahibi olmayı kolaylaştırması hedeflenen düzenleme için başvuru takvimi ve şartların ne olacağı merak edilirken, "İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilecek?" soruları araştırılmaya başladı. İşte merak edilenler...

        Giriş: 04.03.2026 - 19:24
        Ev alma hayali kuran milyonlarca kişi için hazırlanan “İlk Evim Konut Kredisi”ne ilişkin detaylar yeniden gündemde. Yüzde 1.20 civarında olması beklenen faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çeken kredi modelinin, özellikle ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara finansman kolaylığı sağlaması planlanıyor. Orta Vadeli Program kapsamında gündeme gelen düzenlemenin başvuru tarihi, şartları ve kimlerin faydalanabileceği ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

        VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?

        Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu pakette en dikkat çekici unsur maliyetler:

        Faiz Oranı: Kulislerde ve ekonomi planlarında konuşulan en güçlü oran yüzde 1.20.

        Vade Seçeneği: Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla vadenin 15 yıla (180 ay) kadar çıkarılması bekleniyor.

        Aracı Kurumlar: Kampanyanın öncelikli olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

        ARANAN ŞARTLAR NE OLACAK?

        Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı.

        Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

        İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması

        Konut alacağı şehirde ikamet etmesi

        Son 1 yılda konut satmamış olması

        Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması

        Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,

        Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.

        KİMLER FAYDALANACAK?

        Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.

