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HaberlerSağlıkİLK KEZ GÖRÜLDÜ! Aynı anda iki farklı mutant virüs - Haberler
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Brezilya’da iki kişide aynı anda iki farklı mutant virüs görüldü

Brezilya'da iki kişide aynı anda koronavirüsün iki farklı mutasyonu tespit edilirken, söz konusu virüs mutasyonlarının Güney Afrika'da görülen E484K ile bağlantılı olduğu bildirildi

İLK KEZ GÖRÜLDÜ! Aynı anda iki farklı mutant virüs - Haberler
İlk kez görüldü! Aynı anda iki farklı mutant virüs
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İHA

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde, iki farklı korona virüs mutasyonu ile aynı anda enfekte olan iki kişi tespit edildi.

Her ikisi de 30 yaşında olan hastalarda, Güney Afrika'da görülen E484K mutasyonunun iki farklı türü olan B.1.1.248 ve B.1.91’in aynı anda görüldüğü bildirildi.

“Birlikte enfeksiyon” olarak adlandırılan durumun görülmesine rağmen iki kişinin belirtilerinin de hafif ve orta şiddette olduğu aktarıldı. İki hastanın da hastaneye yatmalarına gerek kalmadan iyileştiği belirtildi.

Rio Grande do Sul'da yapılan araştırmalarda, biri yeni olmak üzere toplam 5 farklı varyant daha tanımlandı. Koronavirüsün farklı mutasyonları ile eşzamanlı bulaşmanın salgında yeni bir tehlikeye işaret edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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