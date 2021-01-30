Aşı gönüllüleri test yaptırmalı mı?

Koronavirüs (Covid-19) aşısı gönüllüsü olan manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde pozitif bir vaka ile temas halinde bulunması üzerine hastaneye giderek, Covid-19 testi yaptırmıştı. Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurmuştu.

2020'nin Aralık ayında Faz 3 gönüllüsü olarak CoronaVac aşısı yaptıran Şıkel, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Covid-19 aşısı gönüllüsü olan kişilerin de antikor oluşup oluşmadığını görmek için hastanelere giderek test yaptırdıkları belirtildi.

Peki, koronavirüs aşısı yaptıran kişilerde antikor oluşup oluşmadığı ne zaman anlaşılır? Aşı yaptırmadan önce ve aşı yaptırdıktan sonra antikor düzeyine baktırmak doğru mu? Bağışıklık ne zaman oluşmaya başlar? Bezmialem Vakıf Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gülay Okay, merak edilen bu soruların yanıtlarını verdi.

COVID-19 AŞILAMASI ÖNCESİ ANTİKOR DÜZEYİNE BAKMAK GEREKİR Mİ?

Dr. Okay, "Covid-19 hastası ile temaslıların veya hastalığı geçirenlerin aşılama öncesi antikor düzeyine baktırması şart değildir, rutin olarak önerilmemektedir" dedi.

Dr. Gülay Okay, "Covid-19 hastalığını geçirenlerde yeniden enfeksiyon riski nedeniyle aşılanma önerilmektedir. Hastalığı geçirenlerin ne kadar süre yeni enfeksiyondan korunduğu ile ilgili bilgiler netlik kazanmamıştır. Enfeksiyonu geçirenlerde oluşan ‘doğal bağışıklık’ kişiden kişiye değişir. Mevcut veriler Covid-19 geçirenlerin 3 ay içinde yeniden enfekte olma ihtimalininin çok düşük olduğunu göstermektedir. Hatta bazı çalışmalarda bu sürenin 6-7 aya kadar uzadığı gösterilmiştir. Covid-19 hastalığı geçirenlerde eğer tedavide monoklonal antikor veya plazma kullanılmış ise aşılamanın 3 ay ertelenmesi önerilmektedir" diye konuştu.

AŞILARIN NE KADAR SÜRE KORUYACAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL

"Aşılama sonrası ne kadar süre koruma sağlanacağı konusunda henüz elimizde yeterli veri mevcut değildir" diyen Dr. Okay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem doğal bağışıklık hem de aşı ile oluşan bağışıklık ile ilgili veriler biriktikçe bu konuda bilgilerimiz daha netleşecektir."

BAĞIŞIKLIK İKİNCİ DOZDAN SONRA OLUŞUYOR

Covid-19 aşılaması sonrası antikor ne zaman oluşur ve aşılama sonrası antikor testi yapmak gerekir mi sorusuna ise Dr. Okay şu yanıtı verdi: "Ülkemizde yapılan Covid-19 aşısı inaktive virüs aşısıdır ve iki doz olarak uygulanmaktadır. Birinci aşıdan sonra antikor üretimi başlasa bile etkin bağışıklık ikinci doz yapıldıktan sonra oluşmaktadır. Aşılama sonrası rutin olarak antikor düzeyi bakılması önerilmemekle birlikte, baktırmak isteyenler ikinci doz aşılamadan 10-14 günden sonra baktırabilirler."