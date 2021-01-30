Aşı gönüllüleri test yaptırmalı mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAşı gönüllüleri test yaptırmalı mı? - Haberler
ABONE OL

Aşı gönüllüleri test yaptırmalı mı?

Koronavirüs aşısı gönüllüsü olan manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde pozitif bir vaka ile temas halinde bulunması üzerine hastaneye giderek, Covid-19 testi yaptırmıştı ve test sonucunun negatif olduğunu duyurmuştu. Şıkel ile gündeme gelen aşı gönüllüsü kişilerin test yaptırması konusunu Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gülay Okay'a sorduk. Koronavirüs aşısı yaptıran kişilerde antikor oluşup oluşmadığı ne zaman anlaşılır? Aşı yaptırmadan önce ve aşı yaptırdıktan sonra antikor düzeyine baktırmak doğru mu? İşte yanıtlar... Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi...

Aşı gönüllüleri test yaptırmalı mı? - Haberler

Koronavirüs (Covid-19) aşısı gönüllüsü olan manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde pozitif bir vaka ile temas halinde bulunması üzerine hastaneye giderek, Covid-19 testi yaptırmıştı. Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurmuştu.

2020'nin Aralık ayında Faz 3 gönüllüsü olarak CoronaVac aşısı yaptıran Şıkel, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Covid-19 aşısı gönüllüsü olan kişilerin de antikor oluşup oluşmadığını görmek için hastanelere giderek test yaptırdıkları belirtildi.

Peki, koronavirüs aşısı yaptıran kişilerde antikor oluşup oluşmadığı ne zaman anlaşılır? Aşı yaptırmadan önce ve aşı yaptırdıktan sonra antikor düzeyine baktırmak doğru mu? Bağışıklık ne zaman oluşmaya başlar? Bezmialem Vakıf Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gülay Okay, merak edilen bu soruların yanıtlarını verdi.

COVID-19 AŞILAMASI ÖNCESİ ANTİKOR DÜZEYİNE BAKMAK GEREKİR Mİ?

Dr. Okay, "Covid-19 hastası ile temaslıların veya hastalığı geçirenlerin aşılama öncesi antikor düzeyine baktırması şart değildir, rutin olarak önerilmemektedir" dedi.

Dr. Gülay Okay, "Covid-19 hastalığını geçirenlerde yeniden enfeksiyon riski nedeniyle aşılanma önerilmektedir. Hastalığı geçirenlerin ne kadar süre yeni enfeksiyondan korunduğu ile ilgili bilgiler netlik kazanmamıştır. Enfeksiyonu geçirenlerde oluşan ‘doğal bağışıklık’ kişiden kişiye değişir. Mevcut veriler Covid-19 geçirenlerin 3 ay içinde yeniden enfekte olma ihtimalininin çok düşük olduğunu göstermektedir. Hatta bazı çalışmalarda bu sürenin 6-7 aya kadar uzadığı gösterilmiştir. Covid-19 hastalığı geçirenlerde eğer tedavide monoklonal antikor veya plazma kullanılmış ise aşılamanın 3 ay ertelenmesi önerilmektedir" diye konuştu.

AŞILARIN NE KADAR SÜRE KORUYACAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL

"Aşılama sonrası ne kadar süre koruma sağlanacağı konusunda henüz elimizde yeterli veri mevcut değildir" diyen Dr. Okay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem doğal bağışıklık hem de aşı ile oluşan bağışıklık ile ilgili veriler biriktikçe bu konuda bilgilerimiz daha netleşecektir."

BAĞIŞIKLIK İKİNCİ DOZDAN SONRA OLUŞUYOR

Covid-19 aşılaması sonrası antikor ne zaman oluşur ve aşılama sonrası antikor testi yapmak gerekir mi sorusuna ise Dr. Okay şu yanıtı verdi: "Ülkemizde yapılan Covid-19 aşısı inaktive virüs aşısıdır ve iki doz olarak uygulanmaktadır. Birinci aşıdan sonra antikor üretimi başlasa bile etkin bağışıklık ikinci doz yapıldıktan sonra oluşmaktadır. Aşılama sonrası rutin olarak antikor düzeyi bakılması önerilmemekle birlikte, baktırmak isteyenler ikinci doz aşılamadan 10-14 günden sonra baktırabilirler."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs arttı! - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
SON DAKİKA: 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı!Türkiye bugün son vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Taylandlı bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir öz keşfetti
SAĞLIKKellik tarih mi oluyor?
AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşması yayımlandı
SAĞLIKAB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşması ...
Korona aşısının yan etkileri var mı? Sinovac aşısı yan etkileri nelerdir? Koronavirüs aşısı hakkında
SAĞLIKKorona aşısının yan etkileri var mı?
Aşı ile ölümler arasında bağlantı var mı?
SAĞLIKAşı ile ölümler arasında bağlantı var mı?
Nipah virüsü nedir, neyden bulaşır? Nipah virüsü belirtileri nelerdir?
SAĞLIKNipah virüsü nedir?
SON DAKİKA: "Yasaklar kalkacak mı?" derken koronada üçüncü zirve uyarısı!
SAĞLIKKoronada üçüncü zirve uyarısı!
Sizde de olabilir! Son dakik sorular | Altıncı hissinizi sorgulayın
SAĞLIKSizde de olabilir! Anlamanın yolu vereceğiniz yanıtlarda. ...
PROF. DR. AZAP'TAN KORKUTAN UYARI! Bilim Kurulu Üyesi: Salgın bitecek ama virüs kaybolmayacak - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi Azap: Virüs kaybolmayacak