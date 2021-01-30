Johnson&Johnson’dan aşı müjdesi! 0:00 / 0:00

İHA

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayıları 100 milyonu aşarken, ilaç şirketlerinin aşı üretimine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Koronavirüs aşılarına ilişkin bir haber de dünyanın en büyük tıbbi malzeme ve ilaç şirketlerinden biri olan Johnson and Johnson’dan geldi.

Johnson and Johnson’a bağlı ilaç şirketi Janssen, koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu koronavirüs aşısının 44 bin gönüllü ile yapılan denemelerin Faz 3 sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Johnson&Johnson’ın Covid-19 aşısının tek dozu, orta ve ağır şiddette Covid-19 vakalarının önlemesinde yüzde 66 etkili. Açıklamada, aşının özellikle ağır vakaların engellenmesinde yüzde 85 etkili olduğu belirtilirken, hastaneye yatış ve virüs kaynaklı ölümleri ise yüzde 100 oranında engellediği kaydedildi.