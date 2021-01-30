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HaberlerSağlıkMÜJDE| Son dakika: Johnson&Johnson’ın Covid-19 aşısının tek dozu yüzde 66 etkili - Haberler
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Johnson&Johnson’ın Covid-19 aşısının tek dozu yüzde 66 etkili

Johnson and Johnson’ın ilaç şirketi Janssen tarafından geliştirilen koronavirüs aşı adayının tek dozunun, yüzde 66 oranında etkili olduğu açıklandı

MÜJDE| Son dakika: Johnson&Johnson’ın Covid-19 aşısının tek dozu yüzde 66 etkili - Haberler
Johnson&Johnson’dan aşı müjdesi!
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İHA

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayıları 100 milyonu aşarken, ilaç şirketlerinin aşı üretimine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Koronavirüs aşılarına ilişkin bir haber de dünyanın en büyük tıbbi malzeme ve ilaç şirketlerinden biri olan Johnson and Johnson’dan geldi.

Johnson and Johnson’a bağlı ilaç şirketi Janssen, koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu koronavirüs aşısının 44 bin gönüllü ile yapılan denemelerin Faz 3 sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Johnson&Johnson’ın Covid-19 aşısının tek dozu, orta ve ağır şiddette Covid-19 vakalarının önlemesinde yüzde 66 etkili. Açıklamada, aşının özellikle ağır vakaların engellenmesinde yüzde 85 etkili olduğu belirtilirken, hastaneye yatış ve virüs kaynaklı ölümleri ise yüzde 100 oranında engellediği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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