İlk tanışmada 7 saniye çok kritik! Beynin sırları çözüldü: Yeni tanıştığımız birini ilk 7 saniyede yargılıyoruz!

Yeni biriyle tanıştığınızda “ilk bakışta” hissettiğiniz o enerji tesadüf değil. Bilim insanları, beynin yalnızca birkaç saniyede karşımızdaki kişiyi değerlendirdiğini söylüyor. Ancak bu hızlı yargı bazen doğru, bazen de oldukça yanıltıcı olabiliyor. Detaylar haberimizin devamında...

BEYNİN HIZLI KARARI: SADECE 7 SANİYE

Yeni biriyle tanıştığınızda, onun hakkında ne düşündüğünüzü anlamanız için yalnızca birkaç saniye yeterli olabilir. Psikoloji araştırmalarına göre ilk izlenim, çoğu zaman 7 ila 10 saniye içinde oluşuyor.

REKLAM

Beyin, karşımızdaki kişinin yüz ifadesi, vücut dili, ses tonu, hatta duruşu üzerinden hızlıca bir “karakter analizi” yapıyor. Bu analiz, mantık süzgecinden çok içgüdüsel bir karara dayanıyor. Yani biriyle tanıştığınızda, daha “memnun oldum” demeden beyniniz o kişi hakkında kanaatini çoktan oluşturmuş olabilir.

İLK İZLENİMİN GÜCÜ VE TEHLİKESİ

Bu kadar kısa sürede alınan kararlar her zaman adil değil. Çünkü ilk izlenim, karşı tarafın kim olduğundan çok bizim o anda nasıl hissettiğimizle, hatta önceki deneyimlerimizle de şekilleniyor.

Örneğin, geçmişte sizi kıran birine benzeyen bir yüz, hiç tanımadığınız bir kişiyi istemsizce olumsuz değerlendirmenize yol açabiliyor. Bunun tam tersi de mümkün: Gülümseyen biri, güven duygusu uyandırdığı için daha samimi ve “iyi” biri olarak algılanabiliyor. İşte bu yüzden psikologlar, ilk izlenimlerin sıklıkla hatalı olabileceğini söylüyor. REKLAM GİYSİLERDEN BEDEN DİLİNE: HER DETAY ETKİLİ Araştırmalar, kıyafetlerin, göz teması kurma biçiminin, el sıkışmanın ve hatta yürüyüş hızının bile ilk izlenimi etkilediğini gösteriyor. Duruşunuz kendinizden emin bir izlenim yaratırken, ses tonunuz samimiyet ya da mesafe sinyali verebiliyor. Bu nedenle “doğal ama özenli” görünmek, tanışmalarda kilit nokta. Çünkü karşı tarafın sizi çözmek için fazla zamanı yok. YANLIŞ İZLENİMİ DEĞİŞTİRMEK ZOR AMA İMKÂNSIZ DEĞİL İlk izlenim bir kez oluştuğunda, onu değiştirmek epey zaman alabiliyor. Ancak bu imkânsız değil. Uzmanlara göre, tutarlılık bu noktada belirleyici: Birkaç karşılaşma boyunca gösterilen benzer davranışlar, ilk yargıları yumuşatabiliyor. Örneğin, başta “soğuk” biri olarak algılanmış olabilirsiniz ama sonraki iletişimlerde samimi, dikkatli ve güvenilir bir profil çizmek bu algıyı dönüştürebiliyor.