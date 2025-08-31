Habertürk
Habertürk
        "İlk tercihleri Koç oldu"

        "İlk tercihleri Koç oldu"

        Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, sınava giren 780.000 adayın yüzde 68'i, Türkiye'nin en başarılı yüzde 4'lük diliminden gelenlerin, ilk tercihinin Koç Üniversitesi olduğunu söyledi

        Giriş: 31.08.2025 - 16:20 Güncelleme: 31.08.2025 - 16:34
        "İlk tercihleri Koç oldu"
        Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl öğrenci kabul sürecinde önemli bir başarıya imza atıldı.

        Üniversite, bugüne kadar en yüksek oranda "en üst (ilk 100)" sıralamalarından öğrenci kabul etti. Sınava giren 780.000 adayın yüzde 68'i, Türkiye'nin en başarılı yüzde 4'lük diliminden gelerek Koç Üniversitesi'nin ilk tercihi olduğunu gösterdi.

        Kontenjanlar tamamen dolarken, genel kontenjanların yanı sıra depremzede ve şehit gazi yakınları kontenjanlarına da yerleşen öğrenciler oldu. TÜBİTAK tarafından yerleştirilenler de dahil olmak üzere toplam 1224 öğrenci üniversiteye kabul edildi.

        Prof. Dr. Sitti, yakalanan bu başarının ve üniversiteye duyulan güvenin, Koç Üniversitesi'nin uzun vadede güçlü ve sürdürülebilir bir profil sergilediğini ortaya koyduğunu belirtti. Başarının, öğretim üyeleri, idari kadrolar ve öğrencilerin ortak emeği olduğunu vurgulayan Sitti, Koç Ailesi, Vehbi Koç Vakfı ve Mütevelli Heyetine de destekleri için teşekkür etti.

