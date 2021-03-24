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İlkbaharda gün ışığında yürüyüş ve erken yatmak uykuyu düzenliyor

Doç. Dr. Vural Fidan, "Kişiler uyku ve uyanıklık saatlerine göre işlerini ve eğitim süreçlerini yeniden organize etmelidir. Özellikle bahar dönemlerinde alerji de uyku düzenini bozabiliyor" dedi

İlkbaharda gün ışığında yürüyüş ve erken yatmak uykuyu düzenliyor
Gün ışığında yürüyüş bakın ne işe yarıyor...
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AA

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, mevsimsel farklılıkların insanlar üzerinde hormonal değişikliklere yol açtığını söyledi.

Fidan, buna bağlı olarak gün içindeki aktiviteler dışında uyku düzeninde de farklılıklar meydana geldiğini ifade etti.

Güneşin doğuş ve batış saatlerindeki değişikliklerin metabolizmayı, dolayısıyla uyku düzenini etkilediğini belirten Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaza doğru uzayan gündüz ve kısalan gece süreçlerinde mutlaka uyku düzeninin yeniden oturtulması gerekiyor. Kişiler uyku ve uyanıklık saatlerine göre işlerini ve eğitim süreçlerini yeniden organize etmelidir. Özellikle bahar dönemlerinde alerji de uyku düzenini bozabiliyor. 'Mevsimsel alerjik rinit' dediğimiz durumlarda da gece boyunca ve gündüz belli dönemlerde burun tıkanıklıklarına bağlı olarak uyku düzenimiz bölünebiliyor. Bu nedenle uyku sağlığımız sekteye uğrayabiliyor. Bu etkilenmeyi en aza indirmek amacıyla kişilerin mutlaka gün içinde çok uzun olmasa bile açık hava yürüyüşlerine çıkıp gün ışığından faydalanmasını tavsiye ediyoruz. Güneş battıktan sonra erişkinler de dahil olmak üzere saat 22.00 gibi uyku haline geçmelidir."

Fidan, uyku süresini bozmanın günlük aktivite ve iş başarılarında azalmalara yol açabildiğini anlattı.

"ALERJİ BULGULARI GÖSTERENLER, KULAK BURUN BOĞAZ HEKİMLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMELİ"

Doç. Dr. Vural Fidan, ilkbaharda çiçeklerin açmasıyla polenlerin çevreye yayıldığını hatırlattı. Polenlerin, hassasiyeti olanlarda burun tıkanıklığı, sık hapşırık ve burun kaşıntısı gibi sorunlara neden olabildiğini bildiren Fidan, "Burun tıkanıklığında gece kişinin nefes alamamasına bağlı olarak uyku bölünmesi yaşanabiliyor. Alerjisi olduğunu düşünenler ile burun tıkanıklığı, sık hapşırma, burun kaşıntısı, burundan su akıntı gibi alerji bulgularını gösterenler mutlaka kulak burun boğaz hekimleri tarafından değerlendirilmelidir. Bu hastaların bir kısmı ilaç tedavisine ihtiyaç duyabiliyor. Bu tedavi hem genel vücut hem de uyku sağlıkları için önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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