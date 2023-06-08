LİSELERDE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Okullara devam sağlamak için çaba gösteren MEB, takdir ve teşekkür hesaplama kriterinde değişikliğe gitti.

Öğrencinin not ortalaması takdir ve teşekkür almaya yeterli olsa bile devamsızlığı 5 günden fazla ise bu belgeyi almaya hak kazanamıyor.

Yönetmeliğe göre; okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan ve dönemin puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'den aşağı olmayan, davranış puanı 100 olan öğrenciler:

a) 70.00 - 84.99 arasındakiler teşekkür belgesi

b) 85.00 ve üzeri takdir belgesi

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.