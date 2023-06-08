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İlkokul, ortaokul ve lisede takdir, teşekkür kaç puanla alınır?

Takdir, teşekkür hesaplama işlemi MEB çerçevesinde binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir ve teşekkür kaç puanla alınacağını hesaplamaya çalışıyor. İşte, değişen sistem bilgilerine göre takdir ve teşekkür hesaplama bilgileri...

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  • İlkokul, ortaokul ve lisede takdir, teşekkür kaç puanla alınır? 2020 takdir ve teşekkür hesaplama

    16 Haziran Cuma günü öğrenciler karnelerini teslim almak için okullara gidecek. Karne öncesi öğrencilere takdir ve teşekkür belgeleri dağıtılacak. Not ortalaması baz alınarak hesaplanan takdir ve teşekkür belgesinde 9 - 10 - 11 ve 12. sınıfların hesap ortalamaları değişti. Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır ve takdir kaç puanla alınır?
  • İlkokul, ortaokul ve lisede takdir, teşekkür kaç puanla alınır? 2020 takdir ve teşekkür hesaplama

    NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

    Not ortalama hesaplaması küçük işlemlerle kolayca yapılabiliyor. 1. yazılı puanının 2. ve 3. yazılı puanı ile toplanması ardından, toplam yazılı sayıya bölünmesi ile ortaya çıkar.

    Tüm derslerde bu işlem yapılır ve ders başına çıkan not ortalamaları toplanır. Toplanan not ortalamaları o dönem kaç ders alındıysa o sayıya bölünür.

    Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını hesaplayabilir.
  • İlkokul, ortaokul ve lisede takdir, teşekkür kaç puanla alınır? 2020 takdir ve teşekkür hesaplama

    İLOKUL, ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULLARINDA NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIYOR?

    İlköğretim kurumları yönetmeliğinde takdir ve teşekkür belgesi hesaplama işlemi liseye göre farklılık gösteriyor.

    İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerinden her birinden 45.00 puandan aşağı almamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 - 84.99 olan öğrenciler "Teşekkür" alacak. 85.00 ve üstü alan öğrenciler ise "Takdir" alacak. 

     
  • İlkokul, ortaokul ve lisede takdir, teşekkür kaç puanla alınır? 2020 takdir ve teşekkür hesaplama

    LİSELERDE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

    Okullara devam sağlamak için çaba gösteren MEB, takdir ve teşekkür hesaplama kriterinde değişikliğe gitti.

    Öğrencinin not ortalaması takdir ve teşekkür almaya yeterli olsa bile devamsızlığı 5 günden fazla ise bu belgeyi almaya hak kazanamıyor.

    Yönetmeliğe göre; okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan ve dönemin puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'den aşağı olmayan, davranış puanı 100 olan öğrenciler:

    a) 70.00 - 84.99 arasındakiler teşekkür belgesi

    b) 85.00 ve üzeri takdir belgesi

    c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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