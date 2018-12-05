Söz ve müziği İlyas Yalçıntaş’a ait, aranjesi Batuhan Çaldıran tarafından yapılan şarkının klibi Serdar Börcan’a ait. Zekeriyaköy’de çekilen ‘Bilmece’nin styling’i ise sanatçının modacı kız kardeşi Ece Yalçıntaş tarafından yapıldı.

İki sevgilinin kavgasıyla başlayan klip, çiftin köpekleri aracılığıyla karşılaşıp yeniden bir araya gelmesiyle mutlu sonla bitiyor. İçinde sanatçının gerçek, gündelik hayatından kesitler bulunan ‘Bilmece’de, İlyas Yalçıntaş’ın arkadaşlarıyla samimi ortamını yansıtmak adına ünlü DJ Mahmut Orhan’ın evi platoya çevrildi.

Bugüne kadar yaptığı albüm ve single çalışmaları tüm platformlar üzerinden toplamda 500 milyon kez izlenen İlyas Yalçıntaş’ın, en son Mayıs ayında Feride Hilal Akın’la birlikte seslendirdiği single’ı ‘Şehrin Yolu’ parçası da Youtube’da tam 94 milyon izlemeye ulaşmıştı. Müzikal kariyerindeki başarılı grafiğini zirvede tutan sanatçı, 2019’da yayınlanacak albümünün çalışmalarına da devam ediyor.

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