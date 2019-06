İmam hatipte Rusça eğitim imkanı

Proje okul olan Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir taraftan fen ve sosyal bilimler müfredatının derslerini alan öğrenciler, diğer taraftan hem Arapça hem de Rusça öğreniyor.

Okuldaki Rusça hazırlık sınıfında okuyan 60 öğrenci, haftada 20 saat Rusça, 7 saat Arapça dersi görüyor.

Yaz tatilinde ise bölge hakkında bilgi sahibi olmak ve pratiklerini geliştirmek için Kazan'da bir ay eğitim alacak olan öğrenciler, gelecekte iyi bir meslek sahibi olma ve iki yabancı dil bilme imkanına kavuşacak.

"BAŞARILI, DONANIMLI OLAN BİREYLER YETİŞTİRMEK GAYESİNDEYİZ"

M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Vedat Karabayır, okullarında fen ve sosyal bilimler müfredatı programı uygulanmasının yanı sıra Arapça, İngilizce ve Rusça hazırlık sınıflarının bulunduğunu söyledi.

Proje okulu olduklarının altını çizen Karabayır, "4 yıldır Arapça hazırlığı olan okulumuza, bu sene başında İngilizce ve Rusça hazırlık sınıfları da eklendi. Öğrencilerimiz bir yıl hazırlık okumaktadır. Arapça bölümünde okuyan öğrencilerimiz, haftada 20 saat Arapça, 7 saat İngilizce dersi görmektedir. İngilizce ve Rusça eğitim alan öğrencilerimiz de birinci yabancı dillerinde 20 saat, ikinci yabancı dilleri olan Arapça eğitimini ise 7 saat almaktadır. İki üç senelik bir zaman diliminde yine iki tane hazırlık sınıfı bitirmiş, iki dili muntazam bir şekilde konuşan ve girdiği sınavlarda başarılı, donanımlı olan bireyler yetiştirmek gayesindeyiz. Öğrencilerimiz beş altı aylık eğitim aldıktan sonra kendi dilleriyle ilgili bu dillerin konuşulduğu ülkelerde yazın pratik yapma imkanı bulmaktadır. Arapça hazırlık sınıfında olanlar Ürdün'de, İngilizce hazırlık sınıfında olanlar Londra'da, Rusça sınıfında olanlar ise Kazan'da bir ay eğitim alacaklar." dedi.

Yurt dışı programında öğleye kadar eğitim, öğleden sonra ise şehir ve kurum gezileri yaptıklarını belirten Karabayır, bu eğitim sayesinde öğrencilerin pratiklerini geliştireceklerini ve bölgeye yönelik de bilgi sahibi olabileceklerini anlattı.

Okullarında kız ve erkek öğrenciler olarak otuzarlı kişiden Rusça eğitim veren iki sınıf olduğunu kaydeden Karabayır, öğrencilerin bir sene içerisinde şu anda orta seviye Rusça ve Arapça konuştuklarını belirtti.

Türkiye'de geçmişte imam hatip okullarına katsayı uygulandığını hatırlatan Karabayır, şunları söyledi: "Katsayı engeli gibi maalesef yasaklar, geçmişte bu okullara rağbeti azaltmıştı. Ancak artık bu yıkıldı. Birçok öğrencimiz, Türkiye'de birçok okula gidebilecekken ilk sıraya imam hatip lisesini yazıp da geliyor. Çünkü gerek fiziki yapısıyla gerek öğretmen kalitesiyle gerek sunulan yabancı dil gibi imkanlarla imam hatipler artık marka okullardır."

Robotik ve Kodlama Kulübü öğrencilerinin, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (Teknofest) yetiştirilmek üzere bin 500 metre menzilli bir füze çalışması yaptığına değinen Karabayır, öğrencilere dil ve teknoloji haricinde sanat ve spor için de imkanlar sunulduğunu kaydetti.

Türkiye yönetiminde imam hatip mezunu olan birçok siyasetçi ve bürokratın bulunmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Karabayır, "Biz öğrencilerimize şunu söylüyoruz: Her biriniz birer büyükelçi adayısınız, her biriniz Dışişleri Bakanlığı'nda her kademede çok rahat görev alabilecek durumdasınız. Dünya gerçekten her türlü hizmete muhtaç. Özellikle ülkemizin temsil edildiği diğer ülkelerde bizlere ihtiyaç var. Yine ülkenin güzel ve önde gelen üniversitelerine yerleşme imkanları var ki bunu mezunlarımızda görmüş olduk. İlklere giren öğrencilerimiz var." diye konuştu.

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNİ TERCİH EDECEĞİM"

Rusça hazırlık sınıfı öğrencisi Berfin Söyüncü, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Arapça, İngilizce ve Rusça hazırlık sınıfı olmasından dolayı tercih ettiğini söyledi.

İlk baştan itibaren Rusça eğitimi tercih ettiğini ve sene başından beri Rusça eğitim aldıklarını ifade eden Söyüncü, "Öğretmenlerimizin bir tanesi yabancı (Rus) ve gayet iyi bir eğitim alıyoruz. Rusçanın, diğer dillere göre daha farklı bir özelliği var. İlk defa lisede Rusça öğrenme şansım olacaktı. İmam Hatip'te okuyacağım için zaten Arapçayı görecektim. İngilizceyi de başka yerlerde, kurslarda geliştirebileceğimi düşündüm. Bu yüzden Rusça benim için ek bir üçüncü dil olacaktı. Hem ilerde seçmek isteyeceğim mesleğe de katkısı olabileceğini düşündüm." diye konuştu.

Doktor veya öğretmen olmayı hedeflediğini kaydeden Söyüncü, sayısal bölümde okuyacağını ve Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih edebileceğini belirtti.

Diğer liselerle, okuduğu lise arasında imkanlar bakımından fark olduğunu anlatan Söyüncü, okulun sosyal ve kültürel birçok ayrıcalığı bulunduğunu vurguladı.

İmam hatip okullarının artık önünün açık olduğunu ve imam hatip mezunu insanlara birçok konuda avantaj sağlanabildiğini dile getiren Söyüncü, şöyle konuştu: "Okulumuzun hem proje okulu hem de imam hatip olması bunun büyük bir kanıtıdır. Aynı zamanda geçmiş senelerde bu okuldan mezun olanların da sadece dini bir mesleği değil, diğer meslekleri yaptığını görüyoruz."

Öğrenci Zeynep Duran, Rusça dilinin kendisini cezbettiğini ve bu yüzden bu dilde eğitim almak istediğini söyledi.

Rusça eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Duran, şu anda hem Arapça hem de Rusça öğrendiğini ve konuşabildiğini belirtti.

Rusça dili üzerinden ilerlemek istediğini anlatan Duran, "Dil öğrenirken çok zevk alıyorum, seviyorum, çok eğlenceli geçiyor. İlerde hayatımın her yerinde, meslek seçiminde dil bilmenin yardımcı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İmam hatipte okumanın öğrencilere akademik başarı haricinde başka avantajlar da kattığını ifade eden Duran, Fikir Akademisi isminde bir kursları bulunduğunu, bu kapsamda haftada bir kitap bitirdiklerini anlattı.

Dil eğitimi veren imam hatip liseleri arasında münazara yapıldığını ve bu münazaraya katıldıklarına değinen Duran, münazarada "Büyük şehirlerle küçük şehirlerin hangisi daha avantajlı?" konulu Rusça sunumlar yaptıklarını vurguladı.

Öğrenci Sabri Ebrar Balaban, ailesinin tavsiyesiyle Rusça eğitimi seçtiğini söyledi.

Mimarlık veya uluslararası ticaret işi yapmayı düşündüğünü belirten Balaban, Rusya'da yaşamayı planladığını kaydetti.

"Toplumumuzda imam hatipte okuyan imam olur gibi bir düşünce var." diyen Balaban, şunları söyledi:

"Ben öyle bir şeye kesinlikle inanmıyorum. Ben ortaokulda da imam hatibe gittim. Benim arkadaşlarımın hiçbiri 'ben imam olacağım' diye bir şey demedi. Hepsi doktor, öğretmen, mimar gibi meslekler söylediler. Bu, toplumumuzun bir tabusu. Kırılması gereken bir tabu. Böyle düşünüyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanı zaten bir imam hatipli. Bir imam hatipli istediğini olabilir illa imam olmak zorunda değil."

Öğrenci Fatih Aksoy, Rusça eğitiminden dolayı bu liseyi seçtiğini ve Rusçayı mesleğinde kullanabileceğini söyledi.

Yazılım mühendisi olmak istediğini ifade eden Aksoy, kendi işini kurup dünya çapında ticaret yapmayı planladığını belirtti.

Arapça ve Rusçasının şu anda iyi olduğunu ve bir yabancı ile rahatlıkla konuşabildiğini kaydeden Aksoy, dilleri geliştirmek için o dillerde müzik dinlediğini, kitap okuduğunu ve film izlediğini anlattı.