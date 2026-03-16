        Haberler Gündem "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tedbir talebi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tedbir talebi

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın duruşmasında yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Mahkeme heyeti, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

        Yazıda, şunlar kaydedildi:

        "Yargılamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarının tamamlanabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi için, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, CMK ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma hakları da gözetilerek, duruşma düzenine uygun bir şekilde yargılama yapılması amacıyla 1. celsesinin 6. oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri ile yargılamayı takip etmek isteyen basın mensupları (daha önce belirtilen kapsama uygun şekilde) ve tutuklu sanıkların 1. veya 2. derece yakınlarından biri ile devam edilmesi ve sayılan kişiler dışındaki kişilerin salona alınmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, gereği rica olunur."

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin talebi doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına güvenlik tedbirlerine ilişkin yazı yazdı.

        Yazıda, yargılamanın seyri, duruşma salonunun düzeni ve katılımcılara ilişkin oluşturulan mahkemenin ara kararı uygulanarak, bildirilen sınırlamaya uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması, Silivri Kaymakamlığının yazısının da dikkate alınarak, yerleşke çevresiyle salona özgülenen bina girişinde, duruşmanın ses ve davranışlarla kesintiye uğramaması için tüm özenin gösterilmesi, suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik olarak Başsavcılıktan talimat alınmasının gerektiği belirtildi.

        Ne olmuştu?

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda bugün yapılan duruşmaya verilen arada, izleyicilerin bulunduğu alana geçmesi istenen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukat bölümünde oturmaya devam etmişti.

        Yaklaşık 1 saatlik ara boyunca Özer'in, avukat bölümünden ayrılmaması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı yarına ertelemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuna Ortaylı'dan babası İlber Ortaylı'ya hüzün dolu veda

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tarihçi İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Yeni joker Singo!
        Yeni joker Singo!
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu