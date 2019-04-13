İmamoğlu: 'Kimsenin kuşkusu kalmasın'

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Görev devri yapılacak, Allah'ın izniyle milletin verdiği kararla biz Saraçhane'de 16 milyon insana hizmet etmeye başlayacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ama bir şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bakın 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde aldığı oylarla çekişmeli bir yarıştan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde SHP ve Doğru Yol hükümeti ve karar verici kişiler hiç tereddüt duymaksızın size büyükşehir belediye başkanlığını devretti mi? Bitti. İkincisi 2002 yılında yine sizin başkanlığınızda bütün türkiye'de seçimi kazandırız yine aynı dörnemin karar vericileri size bir şey dedi mi? hiç kimse size bir şey dedi mi? Artık karar verin işimize bakalım. 25 yıl yönetirken iyi şimdi kaybedince kötü mü oldu. Yapmayın, yakışmıyor"

BEYLİKDÜZÜ'NDE GÖREVİ DEVRETTİ

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini Mehmet Murat Çalık'a devretti

Sosyal medya hesabından görev teslim töreninin görüntülerini paylaşan İmamoğlu, "Bir görevi devretmek asalettir. Ben Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı yol arkadaşım @mmuratcalik'a teslim ettim, içim o kadar rahat ki. Size 5 yıl hizmet etmenin onurunu yaşadım sevgili komşularım, Saraçhane'de görüşmek üzere" yazdı.