Türkiye'de son dönemde gündemden düşmeyen İmar Barışı, en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, İmar Barışında başvuru süresinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki İmar Barışı hangi tarihe kadar uzatıldı? İşte yanıtı...

İMAR BARIŞINDA SON GÜN NE ZAMAN?

Daha önce 30 Haziran 2019'da sona ermesi planlanan İmar Barışı 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete´de yayımlanan kararda, 31 Aralık 2017´den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı.

Resmi Gazete´de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay´ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır."

İMAR BARIŞI ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye genelinde belirli şubeleri 10.00-16.30 saatlerinde vatandaşlara hizmet veriyor.

Ödemeler, 23.59'a kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın internet şubeleri ile mobil uygulamalarından da yapılabiliyor.