112 Acil'i aradı! "Baraj suyuna kapıldım!" 0:00 / 0:00

DHA

Çanakkale'de edinilen bilgiye göre; bu sabah saat 07.00 sıralarında, 112 Acil'i arayan Nursel Meracıoğlu adlı kadın, aracıyla Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyüne giderken, yol ile aynı seviyede olan Ayvacık Barajı sularına kapıldığını bildirdi.

TELEFONU ARANDI ULAŞILAMADI

DHA'da yer alana habere göre kapanan telefonu geri arayan 112 Acil ekipleri, kadına ulaşamayınca bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerini sevk etti.

SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİ OLAY YERİNDE

Ekipler, yolun bir kısmının yükselen su altında kaldığını görünce arama-kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye ayrıca Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ile iş makinesi istendi.

KADININ YAKINLARI ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekipleri ise, Dibekli köyünde kadını tanıyan olup olmadığını araştırıyor. Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Arslantaş da bölgeye gelerek bilgi aldı.