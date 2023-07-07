İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 İMEİ kaydı nasıl yapılıyor? Türkçe olarak Uluslararası Mobil Cihaz Kodu anlamına gelen IMEI kayıt tutarının artırıldığı açıklandı. Yurt dışından telefon alan ve almayı düşünen binlerce vatandaş; İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek ve IMEI kaydı nasıl yapılıyor sorularının cevaplarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, IMEI kayıt ücreti ile ilgili tüm bilgiler... Habertürk Giriş: 07.07.2023 - 11:13 Güncelleme: 07.07.2023 - 11:13 facebook

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Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde tutar artışına gidildi. Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanan artış sonrası IMEI kayıt ücreti de artmış oldu. Konuyla ilgili vatandaşlar, yeni IMEI kayıt ücretinin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. İşte, ayrıntılar...

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YENİ İMEİ ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?



İMEİ Kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik tutar, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak.