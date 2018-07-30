4 | 24

Savunma için listede iki isim var. Bonservisi elinde olan Diego Reyes’e teklif yapılmıştı. Meksikalı’nın başka talipleri de var. Ancak Fenerbahçe’de daha fazla 11’de şans bulacağı için Sarı-Lacivertliler avantajlı görünüyor. Anlaşma sağlanması durumunda, geçen sezonun son bölümünde sakatlanan Reyes, detaylı sağlık muayenesinden geçirilecek.