YENİ TRANSFERLER YOLDA
Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile imzalara başlayan Fenerbahçe, ilk yabancı transferini Andre Ayew ile gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, bu hafta da imzalara tam gaz devam etmeyi planlıyor. Şu anda öncelik forvette...
Vincent Janssen’de KAP bildirimi bekleniyordu. Tottenham’ın, ‘satın alma garantisi’ için sözleşmeye madde koydurmaya çalışması nedeniyle bu transfer gecikti.
Fenerbahçe, gündemine Leicester City’li İslam Slimani’yi aldı ve görüşmeler başladı. Leicester City, Ayew’in kardeşi Jordan Ayew’in işini bitirmek üzere. Bu transfer sonrası Slimani’yi göndermeleri kesin gibi görünüyor. Comolli, Janssen ve Slimani’nin ikisine birden imza attırmak istiyor.
Savunma için listede iki isim var. Bonservisi elinde olan Diego Reyes’e teklif yapılmıştı. Meksikalı’nın başka talipleri de var. Ancak Fenerbahçe’de daha fazla 11’de şans bulacağı için Sarı-Lacivertliler avantajlı görünüyor. Anlaşma sağlanması durumunda, geçen sezonun son bölümünde sakatlanan Reyes, detaylı sağlık muayenesinden geçirilecek.
Zouma konusunda ise Chelsea’nin başka teklifler bekleyip işi ağırdan alması, Fenerbahçe’yi kızdırdı. Comolli, İngilizler’le son kez görüşerek, “Bir an önce kararınızı verin” restini çekecek. Fransız direktör önceliği forvete verse de hedefi yeni stoperi Benfica maçlarına yetiştirmek. (Fanatik)
BONY'E ANDRE AYEW TARİFESİ
Andre Ayew'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye veren Swansea City, sarı-lacivertlilere Fildişili forveti Wilfried Bony'yi de teklif etmişti. Yıllık 7 milyon Euro kazanan oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen İngilizler, "Alacağı ücret konusunda oyuncuyu ikna edin, bize kiralama bedeli ödemeyin" mesajını göndermişti.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin ilk olarak soğuk baktığı transferin yeniden masaya yatırıldığı öğrenildi.
ÖNCE KONTROL, SONRA SÖZLEŞME
Sarı-lacivertlilerin, Ayew için ödediği 4.7 milyon Euro (3.2 yıllık ücret, 1.5 milyon kiralama bedeli) vererek ikna etmeye çalıştığı Bony'den gelecek cevabı beklediği kaydedildi.
29 yaşındaki futbolcu, teklifi kabul ederse detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek ve raporların olumlu çıkması halinde imzalar atılacak. (Sabah)
MARTİNS İNDİ FENERBAHÇE'YE YAKIN
Kanarya'nın stoper adaylarından biri de Anderlecht'ten Senegalli Kara Mbodj ile birlikte Stoke City'nin Hollandalısı Bruno Martins İndi...
İndi'yi Southampton da istiyor. Ada ekibi, 26 yaşındaki savunma oyuncusuna karşılık Stoke City'ye takasta İngiliz stoper Jack Stephens'i teklif etti. İki kulübün görüşmeleri sürerken, Hollanda basını, İndi'nin F.Bahçe'ye "yakın durduğunu" yazdı. Kanarya'nın teklifi kiralama. (Fotomaç)
SÜRPRİZ TALİP
Sarı-lacivertli taraftarların yeni transferleri beklediği dönemde Giuliano'ya sürpriz bir talip çıktı. Yıldızlarını bir bir satan Gremio taraftarının tepkisi üzerine Fenerbahçe'nin 10 numarası Giuliano'ya göz dikti. Esportesi İnterativo kanalında yer alan iddiaya göre Gremio, Kanarya'ya teklifini sundu.
Gremio, teknik direktörü Renato Gaucho'nun isteği üzerine 5 milyon euro'luk bir teklif iletirken, Kanarya ise bu rakamı dinlemedi bile... Fikri sorulan sportif direktör Damien Comolli kson ararı teknik direktör Phillip Cocu'ya bıraktı. Hollandalı çalıştırıcı ligin başlamasına kısa süre kala Giuliano'nun gidişine karşı çıkıyor.
COCU: GÖNDERELİM
Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni ile ilgili kararını vermek için kampı ve hazırlık maçlarını bekledi. Hollandalı çalıştırıcı, yeni transfer Berke Özer'in performansı sonrası Comolli'ye, "Kameni gönderilebilir" raporu verdi. 3 transfer yapması beklenen Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında 2 oyunculuk yer var. Bu nedenle de Kameni'nin yollanma ihtimali yüksek görünüyor.
OZAN TUFAN'A İLK UYARI
Fenerbahçe'de Ozan Tufan, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde kadro dışıydı. Ozan, Cocu'yla birlikte yeni bir sayfa açsa da yeni hocasının da gözüne giremedi.
Hollandalı çalıştırıcı, öğrencisine ilk uyarısını yaparak, "Performansın yeterli değil. Kadro içinde ciddi rakiplerin var. Kendini toparlamazsan, forma giyme şansın olmaz" ifadelerini kullandı. (Akşam)
'FENERBAHÇE' DEDİ
Son olarak Premier Lig ekibi Newcastle United'ın teklifini "Zirveye oynayan bir takımda forma giymek istiyorum" diyerek geri çeviren Kurt Zouma'nın Chelsea yönetimine, "Fenerbahçe benim için uygun bir adres" ifadeseni kullandığı da gelen haberler arasında...
Kurt Zouma için Fenerbahçe 1.5 milyon Euro kiralama bedeli teklif ederken, Chelsea 3.5 milyon Euro istemişti. Ancak iki kulübün orta yolu bulmasının yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor.
KANARYA İÇİN REST ÇEKTİ
Sarı-Lacivertliler’de geçen sezon kiralık olarak oynayan Tottenhamlı Vincent Janssen, Fenerbahçe’ye gelmek için can atıyor. Kanarya, Tottenham’a 1.5 milyon euro kiralama teklifinde bulundu.
Janssen’in ise Fener’e gelebilmek için yönetime başvurduğu ve “Bırakın oraya gidip kendimi geliştireyim. O kulüpte bana büyük değer veriliyor” diye baskı yaptığı ve kendisine Kanarya dışında gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.
OZAN TUFAN 2. LİG'E
Geçen sezon gözden düşen Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Aykut Kocaman’dan sonra teknik direktör Phillip Cocu’ya da kendini beğendiremedi. Hollandalı teknik adamın Ozan için olumsuz rapor verdiği belirtildi.
Kanarya ile iki yıl daha sözleşmesi olan bu futbolcuya İspanya’dan Deportivo’nun talip olduğu öğrenildi. Deportivo’nun Ozan Tufan’ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı planladığı vurgulandı. Geçen sezon 14 maçta forma giyebilen Ozan 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
Fenerbahçe iki orta saha oyuncusu Max Meyer ve Rafinha’dan birini renklerine bağlayabilmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bonservisi elinde olan Max Meyer’le (22) pazarlıklar devam ediyor.
Barcelona ile Rafinha’nın kiralanması konusunda prensip anlaşması yapan Sarı-Lacivertliler oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Sambacı geçen sezon İnter’de kiralık oynamıştı. (Star)
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