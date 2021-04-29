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HaberlerGündem3. SayfaİNANILIR GİBİ DEĞİL! Son dakika: Ambulanstan indi otomobil çarptı - Haberler
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Ambulanstan indi sonrası korkunç!

Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı otomobil, savrulup, yol kenarında duran ambulans ve içinden inen Safiye Yumuşak (71) ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci'ye çarptı. Kazada iki araç arasında sıkışan Yumuşak ile Demirci yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Safiye Yumuşak´ın koronavirüs tedavisinden döndüğü belirtildi

İNANILIR GİBİ DEĞİL! Son dakika: Ambulanstan indi otomobil çarptı - Haberler
Ambulanstan indi sonrası korkunç!
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DHA

Aksaray'da, dün saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Hastanede koronavirüs tedavisi gören Safiye Yumuşak, 112 Acil Servis Hizmetleri´ne bağlı Ahmet Özkan yönetimindeki ambulansla evine getirildi. Safiye Yumuşak, evinin önüne park eden ambulanstan indi.

AMBULANSTAN İNDİ, SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada yoldan geçen Ali Sarılmaz (20) yönetimindeki hafif ticari araç, Metin Gün (62) yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil ambulansa ve Safiye Yumuşak'a, ardından da park halindeki otomobil ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci'ye çarptı.

OTOMOBİLLERİN ARASINDA KALDILAR

Kazada, iki otomobilin arasında sıkışan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Safiye Yumuşak´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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