İncesaz'dan özgün melodiler Zorlu PSM'de

AFİFE // 16 ARALIK // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla yeni sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, kendini feda etmen gerek.”

"Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife. Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası olan “Afife”, sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerine perdelerini açıyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 16 ARALIK // touché by N KOLAY // 21.00 Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” yeni sezonunda da izleyicilerini Zorlu PSM touché by N Kolay’da bekliyor.

CMXXIV // 17-18 ARALIK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan stand-up gösterisiyle Zorlu PSM’de kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilen bu özel gösteri serisi tüm izleyicilere eğlenceli saatler yaşatıyor.

LOOP // 17 ARALIK // %100 STUDIO // 20.30 Umut Ali'yle İstanbul'dan Berlin'e taşınır; bu birçok şeyin bitişi, başlangıcı ya da en azından değişmesi demektir onun için. Ama beklediği gibi olmaz. Planladığı gibi içkiyi bırakamaz, Ali’yle kurdukları dünya gitgide dağılır. Çocukluğundan beri “düzeltilmesi gereken biri” gibi hissetmesine sebep olan kopukluk hissi gitgide artar. Baktığı yerde aynı şeyi görmediği, aynı şeyi duymadığı insanlarla bir arada olmanın yarattığı kopukluk…

REKLAM EMRE GÜNSAL STAND UP // 17 ARALIK // touché by N KOLAY // 21.00 Emre Günsal, tek kişilik şovu 17 Aralık’ta touché by N Kolay’da sahne alıyor. BARIŞ DEMİREL // 18 ARALIK // %100 STUDIO // 21.00 Barış Demirel 18 Aralık’ta “BD Deneyimini” sunmaya %100 Studio’ya geliyor.

SOLANCH DE LA ROSA // 18 ARALIK // touché by N KOLAY // 21.00 Latin, pop ve R&B türlerini kendine has üslubuyla yorumlayan, 9 senedir İstanbul’da yaşayan Kübalı şarkıcı Solanch De la Rosa, touché by N Kolay'da izleyicilerle buluşuyor. TOLGSHOW // 19 ARALIK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 "Arkadaşım" karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun Türkiye Turnesi’yle izleyicinin karşısına çıkıyor. Bugüne kadar "Yönetmen’in" akla sığmayan isteklerini yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ Türkiye Turnesinde Yönetmeni çıldırtmaya kararlı.‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve "Minik" lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği tamamı doğaçlama gösteri seyircisiyle buluşmak için yollara düşüyor.

BENGİ APAK STAND UP // 19 ARALIK // touché by N KOLAY // 21.00 Türkiye’nin en eski ve çok dinlenen ödüllü komedi podcasti O Tarz Mı? ile ismini duyuran Bengi Apak, geçtiğimiz Ocak ayından bu yana sahnelediği ve çok konuşulan stand-up şovuyla beğenileri topluyor. Bengi, özel olmaya, büyülü anlara, kabak lifine ve sumaklı soğanlara isyan ettiği çok konuşulan setinin uzun versiyonuyla touché by N Kolay’da keyifli anlar yaşatmak üzere seyircileriyle buluşuyor.

BİR MOR VE ÖTESİ MÜZİKALİ: ARAF // 20 ARALIK // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Shakespeare’in ölümsüz oyunu Hamlet, mor ve ötesi’nin şarkılarıyla birleşiyor. Güçlü oyuncu kadrosu mor ve ötesi’nin şarkılarını canlı bir orkestrayla birlikte sahneye taşıyor. Türkiye’de sahnelenen müzikal örneklerine yeni bir soluk ve bakış açısı getirecek müzikal sahnede. Hamlet’in hakikatle başa çıkma çabası mor ve ötesi'nin şarkılarıyla; o günün karakterleri bugünün insanlarıyla ARAF’ta buluşuyor. BKM Prodüksiyonuyla sezon boyunca sahnelenecek olan müzikal, sahne prodüksiyonu, tasarımları, müzikleri ve sürprizleriyle perde açıyor.

KEREM GÖRSEV TRIO // 20 ARALIK // touché by N Kolay // 21.00 REKLAM Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan tri ekibiyle touché by N Kolay’da! İNCESAZ // 20 ARALIK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00 İkinci Bahar ve Ekmek Teknesi gibi unutulmaz dizilerin müzikleriyle tanınan ve 1997 yılında Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onural tarafından kurulan İncesaz, gelenekten ilham alarak özgün eserler ürettiği çalışmalarıyla hayranlarıyla bir araya geliyor. 20 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak olan İncesaz, yeni şarkıları ve sahne performanslarıyla müzikseverleri büyülemeye hazırlanıyor.

RAVEN PROJEKT | WINTER SOLSTICE: FIDELES + SPECIAL GUESTS // 21 ARALIK // %100 STUDIO ve TURKCELL ANA SAHNE // 21.00 21 Aralık’ta, “En Uzun Gece” sırasında, Fideles Zorlu PSM’de unutulmaz bir performans sergileyecek. Afterlife etkinliklerindeki büyüleyici performansları ve derin, sürükleyici setleriyle tanınan Fideles, elektronik müziğin önde gelen isimlerinden biri olarak dünya çapında dinleyicileri kendine hayran bırakıyor.

REKLAM CHAPLIN // 21 ARALIK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Şapkası altında gizlediği derin hüznü, gülüşlerindeki masumiyeti ve adımlarındaki o eşsiz hüneriyle, beyaz perdenin unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin’in yaşam hikayesi Türkiye’de ilk defa sahnede hayat buluyor. Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

DATE NIGHT WİTH TUĞRUL TÜLEK // 21 ARALIK // touché by N KOLAY // 21.00 ‘Tuğrul Tülek ile Date Night Şarkıları’ oyuncu, yönetmen ve müzisyen olarak sanat dünyasında farklı disiplinlerdeki performanslarıyla tanınan Tuğrul Tülek’in yeni sahne projesi. İlk “date”inizde nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz? Ya da yıllardır birlikte olduğunuz, eşiniz, partneriniz, sevgilinize sürpriz bir gece mi hediye etmek istediniz? Yahut “deytle meytle işim olmaz sadece eğlenmek istiyorum” mu diyorsunuz? O zaman sizi Date Night Şarkıları gecesine alalım. Bir taraftan date hikayelerimizi, date facialarımızı, date zaferlerimizi paylaşırken bir taraftan da dünya müzik tarihinin en romantik, en klasik, en aşk dolu ya da anti-romantik şarkılarından oluşan seçkin bir repertuvarla sizi son derece şık bir geceye davet ediyoruz.