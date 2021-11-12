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İnegöl'de kaymakamla sürücü arasında geçen diyalog gülümsetti

İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan ‘Bi hareketine Bakar Hayat’ kampanyası kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Uygulamada durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü Recep Akdoğan, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’a, "Bana çok fazla şey yapmayın. Hızdan, 650 TL ceza yedim. Ama ağacın altına radar koyulmaz ki" sözleri gülüşmeye neden oldu. Kaymakam Arslan ise, "Trafik kurallarına uyalım. Kimse sana durduk yere ceza yazmaz" dedi

İnegöl'de kaymakamla sürücü arasında geçen diyalog gülümsetti
Kaymakamla sürücü arasında güldüren diyalog
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İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde aynı anda yapılan ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ uygulaması Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolu üzerinde gerçekleştirildi. Uygulamaya İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da katıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, bazı sürücüler polisi görünce kemerlerini taktı. Bazı sürücüler ise kemerlerini takmakta zorlandı. Uygulamada, sürücülere kampanya hakkında bilgi verilerek, emniyet kemeri takılması konusunda uyarılar yapıldı.

AZ ÖNCE CEZA YAZDILAR

Uygulamada durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü Recep Akdoğan ile Kaymakam Eren Arslan arasında ise ilginç bir diyalog yaşandı. Kendisine az önce hızdan cezai işlem uygulandığını belirten sürücü Akdoğan, "Bana çok fazla şey yapmayın. Hızdan, 650 TL ceza yedim. Ama ağacın altına radar koyulmaz ki" dedi. Kaymakam Eren Arslan ise, "Tüm trafik kurallarına uyalım. Kimse sana durduk yere ceza yazmaz" dedi. Akdoğan, uyarıldıktan sonra yoluna devam etti.

Durdurulan sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtarak, emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi veren Kaymakam Eren Arslan şu ifadeleri kullandı:

“2021 yılı içinde bugüne kadar 9 bin 354 emniyet kemeri denetimi uyguladık. Bu denetimde 2 bin 353 sürücüye ihlalden dolayı cezai işlem yapıldı. Bizim burada cezai işlem yapmak gibi niyetimiz yok, ancak ısrarla kuralları ihlal edenler için mutlaka idari yaptırım yapmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız kendi ve sevdiklerinin sağlığı ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için kurallara uymalı. Trafik ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevinin başında. 2021 yılı içerisinde ilçemizde 1 ölümlü trafik kazası ve 554 yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Emniyet kemeri kullanılsaydı bu kazaların yüzde 60’ı herhangi bir yaralanma olmadan atlatılabilirdi."

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