İnegöl'de talaş silosuna düşen işçi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında dengesini kaybederek talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
İnegöl'deki Hamzabey Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan Yasin T. (31), talaş silosundan talaş aldığı sırada dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekipler, siloya düşen Yasin T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından düştüğü yerden çıkarılan Yasin T, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.